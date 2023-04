Ächter erhöht den Druck: TuS Holzkirchen II muss in Altenstadt punkten

Die Rückkehr von Michael Glatz (l.) entspannt die personelle Situation bei Holzkirchen unter anderem. © TP

Nach der höchsten Saisonniederlage muss der TuS Holzkirchen II gegen den TSV Altenstadt dringend punkten, um nicht tief in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Holzkirchen – Während der Woche stand eines ganz besonders auf dem Programm beim TuS Holzkirchen II: Wunden lecken nach der heftigen 1:5-Pleite in Weßling. „Es war die höchste Saisonniederlage von uns“, weiß auch TuS-Coach Florian Ächter. Am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Altenstadt soll die Trendwende her. „Ich erwarte eine Trotzreaktion meiner Mannschaft“, betont Ächter.

Es dürfte ein anderes Team auf dem Platz stehen wie noch am Osterwochenende. Der Grund: Die Personalsituation entspannt sich etwas. Michael Glatz fehlte zuletzt krank und konnte aber ebenso wieder trainieren wie Drilon Shukaj, der sich in Weßling noch mit Knieproblemen herumplagte und erst im Laufe der Partie kam. Ebenso zurückkehren wird Paul Ledermann, der zuletzt ebenfalls aufgrund von Knieprobleme für zwei Wochen passen musste. Diese Akteure werden die Grün-Weißen auch brauchen, „denn wir wollen wieder die Grundtugenden auf den Platz bekommen“, sagt Ächter und fügt an: „Wir müssen auch mal eine fokussierte Leistung über 90 Minuten abliefern.“

Der dürfte auch nötig sein, denn der TSV Altenstadt hat den Abstiegskampf bereits bestens angenommen. Zuletzt siegten die Altenstädter gegen Pöcking knapp mit 2:1 und holten damit aus ihren zwei Partien bereits vier Punkte. „Ich denke, dass es eine enge Kiste werden wird“, vermutet Ächter. „Wir müssen sehr wach sein und meine Mannschaft muss jetzt auch liefern.“

Der TuS-Übungsleiter erhöht also den Druck auf seine Mannen, die weiterhin auf den ersten Dreier in der Abstiegsrunde warten und mittlerweile sogar auf den letzten Tabellenrang abgerutscht sind. Vielleicht klappt es ja im vierten Auswärtsspiel in Serie am Sonntag in Altenstadt. meh