Föchinger Abstieg endgültig besiegelt: SF verlieren Derby gegen Hartpenning

Seinen Teil zum Derbysieg beigetragen hat Hartpennings Spielertrainer Werner Klinke (2.v.r), hier im Duell mit Föchings Klaus Bialiek (l.) und Niklas Sendlinger. © Christian Scholle

Der Abstieg der SF Föching aus der A-Klasse 3 ist besiegelt, der Zweitkampf an der Spitze läuft auf das direkte Duell am letzten Spieltag hinaus.

Landkreis – Die SF Föching sind aus der A-Klasse 3 abgestiegen. Nach der deutlichen Derbyniederlage gegen den TSV Hartpenning geht auch rechnerisch nichts mehr. An der Tabellenspitze bahnt sich ein Showdown zum letzten Spieltag an, wenn der TSV Irschenberg beim SV Warngau zu Gast sein wird. Beide Teams marschieren von Sieg zu Sieg. Türk Spor Hausham musste auch die Partie gegen den SV Arget absagen.

Waakirchen/Schaftlach – SF Fischbachau 0:4 (0:2)

Tore: 0:1/0:2/0:3 Isenmann (28./40./53./FE), 0:4 Bucher (66.).

Die SF Fischbachau haben auswärts bei der SG Waakirchen/Schaftlach einen souveränen Auftritt hingelegt und mit 4:0 gewonnen. „Wir waren richtig gut, ich bin sehr zufrieden“, freut sich Trainer Thomas Gschwendtner über das Ergebnis. Seine Mannschaft habe von der ersten bis zur letzten Minute einen konzentrierten Auftritt hingelegt. Heinrich Isenmann erzielte drei der vier Fischbachauer Tore und kommt damit auf 20 Saisontore. Und so ärgert sich Gschwendtner über die liegengelassenen Punkte in den ersten Wochen nach der Winterpause, durch die die SF den Aufstieg wohl verpassen werden. Aufseiten der Hausherren kann Trainer Vincent Lechner den Konkurrenten nur gratulieren. „Das war ein verdienter Sieg für Fischbachau. Allerdings haben bei uns sechs bis sieben Stammspieler gefehlt, was das Ganze ein bisschen relativiert.“

SC Wörnsmühl – TSV Irschenberg 1:8 (0:4)

Tore: 0:1 Moser (14.), 0:2/0:3 Durm (16./27./FE), 0:4 Palivec (35.), 0:5 Kirchberger (50.), 0:6 Veigel (63.), 1:6 Kraushofer (66.), 1:7 Christl (67.), 1:8 Moser (73.).

Eine ordentliche Portion Selbstvertrauen für das Saisonfinale hat der TSV Irschenberg mit einem deutlichen 8:1-Erfolg beim SC Wörnsmühl gesammelt. „Das war unsere beste Saisonleistung“, schwärmt Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. Dabei zeigte vor allem die Offensive der Irschenberger, warum sie die erfolgreichste der Liga ist. Wörnsmühl hatte sich vor der Partie dagegen deutlich mehr vorgenommen. „Wir wollten zeigen, dass wir mit den oberen Mannschaften mithalten können“, berichtet Trainer Klaus Wörndl. „Aber wir haben alle Duelle verloren und sind verdientermaßen untergegangen.“ Schon zur Halbzeit war klar, wohin die Reise geht. Irschenberg nutzte die Fehler in der Wörnsmühler Hintermannschaft gnadenlos aus.

SV Parsberg – TSV Bad Wiessee 2:3 (2:2)

Tore: 0:1 Wagner (9.), 1:1 Harzer (11.), 1:2 Welker (20.), 2:2 Huterer (39./ET), 2:3 Höß (61.).

Der SV Parsberg hat sein Heimspiel gegen den TSV Bad Wiessee knapp mit 2:3 verloren. Dabei wäre durchaus Zählbares für die Hausherren drin gewesen. Denn der Torschütze zum 1:1, Peter Harzer, scheiterte noch zweimal am Aluminium. „Ein Punkt wäre mehr als verdient gewesen“, sagt Abteilungsleiter Michael Ohneberg. „Wir wollten uns heute eigentlich mit einem Sieg aller Abstiegssorgen entledigen.“ Diese ist man in Parsberg aufgrund der Föchinger Niederlage dennoch los. Im ersten Durchgang hatten beide Teams einige Torchancen und nutzten diese, sodass es mit einem 2:2 in die Pause ging. Gregor Höß stellte nach dem Seitenwechsel auf 3:2 aus Sicht der Wiesseer. „Das war nicht unverdient, aber der Sieg ist schon etwas glücklich“, findet TSV-Trainer Andreas Rohnbogner.

SV Warngau – SV Miesbach II 2:0 (2:0)

Tore: 1:0 Klaus (25./FE), 2:0 Stadler (36.).

Gelb-Rot: Klaus (89./SVW/wdh. Foulspiel).

Der SV Warngau hat weiterhin alles in der eigenen Hand, denn auch gegen den SV Miesbach II hat der Tabellenführer gewonnen. Zwar hat Irschenberg noch ein Spiel weniger, am letzten Spieltag allerdings treffen die beiden Spitzenteams aufeinander. „Wir waren die ersten 20 Minuten die bessere Mannschaft“, findet Trainer Christian Pralas. Die Chancen der Kreisstädter entschärfte allerdings Warngaus Torhüter Michael Sonnleitner und so waren es die Hausherren, die per Strafstoß durch Sebastian Klaus in Führung gingen. Wenig später legte Benjamin Stadler zum 2:0 nach. Danach verwaltete der SVW das Ergebnis. „Wir haben gut dagegengehalten, aber wenn du kein Tor machst, kannst du auch nicht gewinnen“, hadert Pralas.

SC Wall – TSV Schliersee 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Simsch (82.), 1:1 Rummer (89./ET).

Dank des späten Ausgleichs hat sich der SC Wall gegen den TSV Schliersee einen Punkt erkämpft. „Man hat gemerkt, dass es für beide Mannschaften um nichts mehr geht. Das Spiel hatte wenige Höhepunkte“, sagt Walls Trainer Sepp Bernöcker. Zwar hatten die Gäste im ersten Durchgang mehr vom Spiel, doch ohne dabei Zählbares herauszuholen. „Den Punkt hat sich die Mannschaft so was von verdient“, findet Bernöcker. Nach dem Schlierseer 1:0 durch Martin Simsch rund zehn Minuten vor Schluss, gelang Wall noch das 1:1. „Ärgerlich“, findet Schliersees Abteilungsleiter Patrick Quinz. Ein Angriff über links resultierte in einer unübersichtlichen Situation im Strafraum, woraus ein Eigentor durch Torhüter Michael Rummer entstand. „Der Ausgleich war sinnbildlich, unser Verteidiger schießt den Torwart auf der Linie an“, hadert Quinz.

SF Föching – TSV Hartpenning 1:6 (1:5)

Tore: 0:1 Noderer (8.), 0.2 Oset (14./ET), 0:3 Noderer (18.), 0:4 Burggraf (23.), 1:4 Davies (30.), 1:5 Schmidpeter (40./ET), 1:6 Weindl (68./FE).

Am Ende der 90 Minuten stand endgültig fest, was schon seit Wochen unausweichlich schien. Die SF Föching sind aus der A-Klasse abgestiegen. Der Rückstand von elf Punkten ist nicht mehr aufzuholen. „Der Wille zu Beginn der Rückrunde war schon da, aber wir waren uns früh bewusst, dass das nichts mehr wird und haben uns das Ziel gesteckt, für die nächste Saison unsere jungen Spieler an den Herrenfußball zu gewöhnen“, resümiert Trainer Andreas Theofilidis. Gegen Hartpenning hatten sie kaum eine Chance. Auch weil die Gäste einen engagierten Auftritt hinlegten. „Die Jungs haben die richtige Reaktion nach dem Spiel gegen Parsberg gezeigt“, lobt Trainer Werner Klinke. Und so ließ der TSV von Beginn an nichts anbrennen und setzte sich souverän mit 6:1 durch. „Wir haben in der Halbzeit dreimal gewechselt und es vielleicht unterbewusst ein bisschen ruhiger angehen lassen“, meint Klinke.