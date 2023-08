KK 3: Otterfing dreht Derby in Holzkirchen dank 35-Meter-Freistoßtor – DJK zerlegt Bayrischzell

Ausgeglichen: Mit einem verdienten Unentschieden trennten sich der SV Warngau und der FC Rottach-Egern. Foto: MK © MK

Drei Spiele im Landkreis in der Kreisklasse 3 standen an. Otterfing siegte bei TuS Holzkirchen II. Darching schenkte Bayrischzell ein halbes Dutzend ein.

Landkreis – In der Kreisklasse 3 standen am vergangenen Wochenende drei Landkreis-Duelle an. Am Samstag trennten sich der SV Warngau und der FC Rottach-Egern mit einem 1:1-Unentschieden. Die DJK Darching feierte am Sonntag einen 6:0-Kantersieg gegen den SV Bayrischzell. Beim Nord-Derby zwischen dem TuS Holzkirchen II und dem TSV Otterfing bekamen die Zuschauer zwei unterschiedliche Halbzeiten zu sehen. Die Hausherren führten bereits mit 2:0, am Ende siegte aber Otterfing mit 2:3.

SV Warngau – FC Rottach-Egern 1:1 (1:1)

Mit einem am Ende verdienten 1:1-Unentschieden trennten sich nach einer intensiven Begegnung der SV Warngau und der FC Rottach-Egern. Insgesamt vier Zeitstrafen und eine Gelb-Rote Karte bestätigen die Intensität der Begegnung. „Beide Seiten hatten noch viele Stockfehler drin und jeder hätte den Siegtreffer machen können. Insgesamt war es ein gerechtes Unentschieden“, berichtete Rottachs Coach Bernhard Gruber.

Die Hausherren waren durch einen von Benjamin Stadler verwandelten Strafstoß in Führung gegangen. Tobias Schlichtner traf wenig später zum 1:1-Pausenstand für die Gäste. Im zweiten Durchgang waren die Gäste lange Zeit in Unterzahl, die verletzungsbedingt dezimierten Hausherren konnten daraus aber kein Kapital schlagen, sodass keine weiteren Treffer fielen. „Wir haben in der zweiten Halbzeit viel in Unterzahl gespielt, das haben wir ordentlich gelöst, gewinnen hätten trotzdem beide Mannschaften können“, sagte Gruber.

Thomas Mielke resümierte für Warngau: „Wir waren recht gut im Spiel und hatten die besseren Chancen – die haben wir aber oft nicht zu Ende gespielt. Beide Mannschaften haben eine gute Leistung gezeigt und sich voll reingehauen. Insgesamt war das Unentschieden verdient.“

Tore: 1:0 B. Stadler (10./FE), 1:1 T. Schlichtner (19.).

Zeitstrafen: Weiß (32./ Rottach-Egern), Yilmazer (64./ Rottach), Stöckl (70./ Rottach-Egern), Eisenkolb (72./ Warngau) Gelb-Rot: Stöckl (72./ Rottach-Egern).

DJK Darching – SV Bayrischzell 6:0 (2:0)

Die erwartet klare Angelegenheit war die Partie zwischen der DJK Darching und dem SV Bayrischzell. Wie schon in den letzten Begegnungen waren die Gäste mit nur 13 Spielern angereist und versuchten von Beginn an, das Ergebnis in Grenzen zu halten. Dies gelang auch besser als am Donnerstag beim 0:14 in Deisenhofen. Die DJK feierte aber dennoch einen 6:0-Kantersieg. Nach Toren von Sebastian Trömer und Simon Sitzberger stand es zur Pause „nur“ 2:0.

DJK-Trainer Hans Brumbauer berichtete: „Wir sind uns oft selbst im Weg gestanden. Die erste Halbzeit war nicht optimal. Nach der Pause ist es dann vom Spielfluss her besser geworden.“ Alexander Adelsberger und der eingewechselte Simon Schlagbauer per Doppelpack sowie Stefan Ott erzielten die weiteren Treffer zum 6:0-Endstand. „Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Respekt vor Bayrischzell, das mit wenigen Leuten bis zur letzten Minute aufopferungsvoll gekämpft hat“, ergänzte Brumbauer.

Tore: 1:0 Trömer (9.), 2:0 S. Sitzberger (35.), 3:0 Adelsberger (47.), 4:0 S. Schlagbauer (69.), 5:0 S. Schlagbauer (71.), 6:0 Ott (82.).

TuS Holzkirchen II – TSV Otterfing 2:3 (2:1)

Der TSV Otterfing tat sich beim Derby in Holzkirchen schwer, ins Spiel zu finden und lag nach 40 Minuten bereits mit 2:0 zurück. „Uns hat vielleicht ein wenig der Rhythmus gefehlt nach dem spielfreien Wochenende. In der ersten Halbzeit waren unsere Aktionen zu unsauber“, mutmaßte TSV-Coach Raphael Schwanthaler.

Die Hausherren standen hingegen hinten sicher und gingen durch einen Treffer von Tim Feldbrach in Führung, Paul Ledermann stellte auf 2:0. Doch mit dem Pausenpfiff verwandelte Simon Eder einen Handelfmeter zum 2:1. „Bis zum 2:0 haben wir super gespielt“, berichtete TuS-Trainer Thomas Seethaler.

Nach dem Seitenwechsel bauten die Hausherren dann aber immer mehr ab und Otterfing kam zwangsläufig zu Möglichkeiten. Mit einem Freistoß aus 35 Metern, der sich über Freund und Feind hinweg ins Netz senkte, glich Magnus Eder aus. Die Entscheidung besorgte dann wiederum Simon Eder. Er behielt bei einem Foul-Elfmeter die Nerven und vollstreckte zum 2:3-Endstand.

„Otterfing hat nach der Pause gemerkt, dass wir nachgelassen haben und das genutzt. Wir müssen noch viel lernen. Die Ansätze waren wieder gut, aber wir belohnen uns noch nicht“, resümierte Seethaler. Schwanthaler ergänzte: „Das 1:2 ist zu einem wichtigen Zeitpunkt gefallen. Wir haben uns dann vorgenommen mehr zu tun und das auch gut umgesetzt.“ Nach der Pause sei von Holzkirchen nicht mehr viel gekommen. Das Ergebnis gehe absolut in Ordnung. (Thomas Spiesl)

Tore: 1:0 Feldbrach (15.), 2:0 Ledermann (40.), 2:1 S. Eder (45./ HE), 2:2 M. Eder (63.), 2:3 S. Eder (72./FE).