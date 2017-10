Fritsch: "Im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg"

Otterfing-Damen gewinnen auch zweites Saisonspiel

Zweites Spiel, zweiter Sieg. So muss das Fazit der Frauen des TSV Otterfing nach der Kreisliga-Partie gegen den SV?Sachsenkam lauten. Denn ein überzeugender Auftritt sieht anders aus.

„Das war kein gutes Spiel von uns, aber im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg“, meint Otterfings Sportliche Leiterin Daniela Fritsch. „Wir haben nicht wirklich ins Spiel gefunden.“ Dennoch erarbeiteten sich die Otterfingerinnen einige gute Möglichkeiten. Martina Walther scheiterte zwei Mal an der Latte. Erst in der zweiten Hälfte münzte der TSV seine Überlegenheit in Tore um. Katharina Wirtz setzte sich über außen durch und legte ab auf Saskia Warns, die zur Führung traf. Auch der SV hatten einige gute Chancen, scheiterte aber meist an der TSV-Torfrau. Erst in der 82.?Minute entschied Marina Hagn die Partie mit dem 2:0.

TSV Otterfing – SV Sachsenkam 2:0 (0:0) Tore: 1:0 (73.) Warns, 2:0 (82.) Hagn.

Quelle: fussball-vorort.de