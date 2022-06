Fünf Testspiele für TuS Holzkirchen II

Teilen

Hitzige Zweikämpfe lieferten sich der TuS Holzkirchen II (in Grün) und der SV Miesbach (in Rot) in der vergangenen Kreisliga-Saison. © cHRISTIAN sCHOLLE

Bald startet der TuS Holzkirchen II in die Vorbereitung auf die Kreisliga-Saison 2022/23. Dabei stehen fünf Testspiele auf dem Programm.

Holzkirchen – Der TuS Holzkirchen II startet am kommenden Montag, 4. Juli, mit der Saisonvorbereitung zur Saison 2022/23. An diesem Tag bittet der neue Trainer Florian Ächter (wir berichteten) seinen Mannen zum Trainingsauftakt.

In der Folge finden zahlreiche Testspiele statt. Den Auftakt bildet das Auswärtsspiel in Bayrischzell am 10. Juli (16 Uhr). Am 15. Juli folgt ein weiteres Auswärtsspiel in Aying (19.30 Uhr), ehe danach das erste Heimspiel gegen Fortuna Unterhaching (23. Juli, 16 Uhr) ansteht. Den Abschluss der Testspielserie bilden die Partie in Darching am 27. Juli (19.15 Uhr) sowie das Heimspiel gegen den Landkreisnachbarn aus Rottach-Egern (31. Juli, 16 Uhr).

Wadlbeißer: Die Podcast-Folge mit TuS-Verteidiger Alex Zetterer.

Das erste Saisonspiel in der Kreisliga 1, in der heuer während der Hinrunde des neuen Spielmodells im Kreis Zugspitze alle Kreisligisten aus der Region zu finden sind, steigt am 7. August um 14 Uhr. Gegner ist der Lenggrieser SC.