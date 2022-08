Für den Aufwand nicht belohnt: TuS Holzkirchen spielt Unentschieden gegen Pullach

Knackige Zweikämpfe lieferten sich der TuS Holzkirchen (in Grün, am Ball Tobias Seidl) und der SV Pullach.

Fußball Landesliga

Von Markus Eham

Nicht über ein Unentschieden hinausgekommen ist der TuS Holzkirchen gegen den SV Pullach. Die Partie endete 2:2. Dabei war die zweite Hälfte der Holzkirchner stark.

Holzkirchen – Am Ende ist es gewiss nicht das gewesen, was sich der TuS Holzkirchen am Freitagabend an der Holzkirchner Haidstraße vorgestellt hatte. Kurzzusammenfassung: Anfang verschlafen, dann immer besser geworden und nach 90 Minuten ein Punkt, der nur mäßig zufriedenstellt. „Aufgrund der durchwachsenen ersten zwanzig Minuten geht das Ergebnis in Ordnung“, sagt TuS-Coach Joe Albersinger nach dem 2:2-Remis gegen den SV Pullach. „In der zweiten Hälfte sind wir deutlich klarer aufgetreten und hätten doch noch gewinnen müssen.“

Unterdessen hatten beide Teams im Vorfeld über eine dünne Personaldecke geklagt. Bei den Holzkirchnern kehrten zwar Aron Mättig und Lukas Krepek wieder in die Startelf zurück, dagegen fehlten neben den Langzeitverletzten kurzfristig auch Pirmin Lindner sowie der mit bislang fünf Treffern beste TuS-Torschütze Christopher Korkor, der berufsbedingt nicht auflaufen konnte.

So taten sich die Holzkirchner anfangs schwer. Prompt bestraften dies die Gäste gleich eiskalt. Zunächst konnte TuS-Schlussmann Benedikt Zeisel noch bravourös parieren, in der zehnten Minute war er gegen Pullachs Maximilian Stapf aber machtlos. „Wir müssen in der Anfangsphase einfach anders präsent sein“, ärgert sich Albersinger. „Aber das hatte eher mit Pullach zu tun.“ Die Gäste seien nach dem 2:8-Debakel aus der Vorwoche sehr griffig in den Zweikämpfen gewesen. „Das haben wir ein Stück weit selbst zugelassen“, meint Albersinger.

Zwar dauerte der frühe Schock nur kurz. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Holzkirchens Menelik Ngu Ewodo den fälligen Strafstoß gegen seinen Ex-Club sicher (13.). Doch nur fünf Minuten später nutzte Pullach erneut eine Unachtsamkeit in der Holzkirchner Defensive und ging durch Nam Nguyen 2:1 in Führung. Anschließend kamen die TuS-Kicker aber zunehmend besser in die Partie und belohnten sich noch vor der Pause mit dem 2:2-Ausgleich. Sean Erten tauchte nach einem wunderschönen Pass von Alexander Mehring vor dem Pullacher Kasten auf und zirkelte den Ball platziert ins Eck.

„Wir waren in der Folge auch drauf und dran, noch ein Tor zu machen“, betont Albersinger. „Unsere Steigerung in der zweiten Halbzeit war sehr positiv.“ Einziges Manko: die fehlende Chancenverwertung. Die wohl beste Chance hatte Stefan Lechner, dessen Kopfball nur Millimeter am Pfosten vorbeistrich. „Den habe ich eigentlich schon drin gesehen“, sagt Albersinger. So blieb es am Ende bei der Punkteteilung. „Es ist schade, dass wir uns für den Aufwand dann nicht belohnt haben“, moniert Albersinger. So muss der TuS Holzkirchen mit dem Punktgewinn leben.

meh

TuS Holzkirchen – SV Pullach 2:2 (2:2)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Mättig, Keskin, Zetterer, Ngu Ewodo (66. Touray), Siebler, Lechner, Erten, Mehring, Seidl, Krepek (78. Haunolder).

Tore: 0:1 Stapf (10.), 1:1 Ngu Ewodo (13./Foulelfmeter), 1:2 Nguyen (18.), 2:2 Erten (31.).

Gelbe Karten: Seidl, Mättig, Erten, Zetterer – Belachew, Marseiler, Allmang.

Schiedsrichter: Florian Braunsperger.

Zuschauer: 150.