Der Abstieg rückt näher

Voller Einsatz: Holzkirchens Paul Ledermann (l.) und seine Teamkollegen stemmten sich gegen die Niederlage, doch Altenstadt gelang der entscheidende Treffer. © CHRISTIAN SCHOLLE

Der TuS Holzkirchen II verliert gegen den TSV Altenstadt und hat nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.

Holzkirchen – Es hatte sich ganz gewiss nicht erst an diesem Samstag angedeutet: Nach der bitteren 0:1-Niederlage gegen den TSV Altenstadt steht der TuS Holzkirchen II kurz vor dem Abstieg in die Kreisklasse. „Jetzt können wir nur noch rechnen“, stellt TuS-Coach Florian Ächter fest. Zwar gebe es noch die theoretische Chance auf die Relegation, doch nur noch wenige im Umfeld der Holzkirchner glauben nach diesem bitteren Spieltag daran.

Bereits im Vorfeld war klar, dass die Grün-Weißen nicht mit der noch so erfolgreichen Startelf der vergangenen Wochen antreten konnten. So rückte Florian Mayer in den Landesliga-Kader auf, seinen Platz in der Innenverteidigung nahm Drilon Shukaj ein. Zudem meldete sich die zweite Option in der Defensive, Kilian Schwefel, kurzfristig mit einem Magen-Darm-Virus ab. „Das waren zwei Hiobsbotschaften für uns“, gibt Ächter zu.

Derweil war der TuS-Coach mit dem Auftritt seiner Mannschaft im ersten Durchgang nicht unzufrieden. „Wir haben es da eigentlich ganz gut gemacht“, bestätigt er. Die wohl beste Chance hatten die Grün-Weißen: Nach einem Doppelpass mit Michael Glatz verzog Holzkirchens Gjon Rasi knapp. Die Folge: torlos zur Pause. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich dann das, was TuS-Coach Ächter gerne als „typisches 0:0-Spiel“ bezeichnet. Bedeutet im Klartext: wenige Möglichkeiten auf beiden Seiten, so dass wohl eine Aktion die Entscheidung bringen würde.

Zweimal waren beide Teams unterdessen äußerst knapp dran. Doch zunächst verhinderte beim fulminanten Ecken-Versuch von Holzkirchens Dominic Ritter von Weinzierl nur der Querbalken die Führung, wenig später klärte Glatz einen Altenstädter Kopfball erst auf der Linie.

Der Nackenschlag für die Landesliga-Reserve sollte dann in der Schlussphase kommen. Vier Minuten vor dem Ende drang Altenstadts Daniel Holzmann in den Strafraum ein und zirkelte das Leder anschließend gekonnt zum 1:0-Siegtreffer für die Gäste in die Ecke.

„Es war ein Abseitstor, und das ist sehr ärgerlich für uns“, meint Ächter. „Aber es war für den Schiedsrichter in dieser Situation schwer zu beurteilen. Daher mache ich ihm keinen Vorwurf.“

Seinem TuS bleibt in der kommenden Woche beim Auswärtsspiel in Bad Tölz nur noch, sich entweder ehrenvoll aus der Kreisliga zu verabschieden oder aber doch noch das Wunder Relegation zu realisieren. Bei Letzterem muss die Reserve des TuS Holzkirchen aber in jedem Fall auf Schützenhilfe hoffen. MARKUS EHAM

TuS Holzkirchen II – TSV Altenstadt 0:1 (0:0)

TuS Holzkirchen II: Lewerenz – Ritter von Weinzierl, Baumann, Hummelsberger, Ledermann (83. Lawrenz), Glatz, T. Feldbrach, Shukaj, Mohr (66. Ferkau), Rasi, B. Feldbrach. Tore: 0:1 Holzmann (86.). Gelbe Karten: Ledermann – Demmler, Barlag. Schiedsrichter: Alexander Schramm. Zuschauer: 50.