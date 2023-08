Für TuS Holzkirchen wird 1:1 zur gefühlten Niederlage

Teilen

Am Einsatz mangelte es dem TuS Holzkirchen (rechts: Andreas Bauer) nicht. Die Grün-Weißen scheiterten an der Chancenverwertung und waren mit dem 1:1 gegen den SB Chiemgau Traunstein nicht zufrieden. © stefan schweihofer

Die Defensivleistung stimmte, die Chancenverwertung nicht: Der TuS Holzkirchen ist unzufrieden mit dem 1:1-Unentschieden gegen den SB Chiemgau Traunstein.

Holzkirchen – Die kleine Niederlagenserie mit zwei Pleiten in Folge ist zwar gestoppt, doch fühlte sich der Samstagnachmittag gar nicht gut an für den TuS Holzkirchen. 1:1-Unentschieden hieß es nach 90 Minuten gegen den SB Chiemgau Traunstein – ein Punktgewinn, aber trotzdem ein unglückliches Remis aus der Sicht der Grün-Weißen. „Für mich ist es eine gefühlte Niederlage“, gibt Holzkirchens Trainer Sven Teichmann unumwunden zu. „Wir konnten uns für unseren Aufwand einfach nicht belohnen.“

Dabei musste oder wollte der TuS-Coach seine Startelf gleich auf mehreren Positionen verändern. Urgestein Benedikt Zeisel begann erstmals in dieser Spielzeit zwischen den Pfosten. „Das war bereits im Vorfeld so abgesprochen“, versichert Teichmann. Man werde sehen, wer künftig dann die Nummer eins im Tor des TuS Holzkirchen sei. Zudem rückten Florian Mayer und Stefan Hofinger in die Startformation. Überdies agierte Lukas Krepek für den gesperrten Alexander Zetterer wieder in der Innenverteidigung, Veedant Nag nahm auf der Bank Platz.

Zu Beginn lief an der Holzkirchner Haidstraße nur wenig nach Plan. Zuerst musste der Anpfiff um eine Viertelstunde nach hinten verschoben werden. Der Grund: Die Gäste aus dem Chiemgau standen im Stau. Doch das schien den letztjährigen Zweiten nicht zu stören. Denn: Mit ihrem ersten gefährlichen Angriff erwischte Traunstein die Holzkirchner eiskalt. Ein langer Ball auf Traunsteins Kurt Weixler, der den Ball wunderbar herunterpflückte und Sekundenbruchteile später Holzkirchens Yasin Keskin alt aussehen ließ. Weixler tankte sich durch und schob das Leder am herauseilenden Zeisel vorbei zur 1:0-Führung ins Tor. Erneut sah die TuS-Abwehr nicht gut aus, jedoch unterstrich Weixler bei diesem Treffer seine Klasse.

Doch auch die Holzkirchner bewiesen in der Folge Qualität. Die Teichmann-Elf ließ sich durch den frühen Nackenschlag nicht verunsichern, sondern rannte gegen tief stehende Traunsteiner an und drückte auf den Ausgleich. „Der Unterschied war heute, dass wir über 90 Minuten unsere Leistung gebracht haben“, betont Holzkirchens Innenverteidiger Krepek.

Er war beim 1:1-Ausgleich in der 38. Minute dann auch stark beteiligt. Nach einer schönen Freistoßvariante lief Holzkirchens Pirmin Lindner bis zur Grundlinie durch, den Querpass schien Krepek im Tor unterzubringen. „Nein, es war ein Eigentor“, wiegelt der vermeintliche Torschütze ab. Am Ende war es Traunsteins Maximilian Hosp, der den Ball ins eigene Tor beförderte.

Gleichzeitig dürfte das aber die Initialzündung für eine starke zweite Holzkirchner Halbzeit gewesen sein. „Unsere Chancenverwertung war heute leider nicht gut“, moniert Teichmann. Sonst könne er seiner Mannschaft wenig vorwerfen. „Wir sind defensiv gut gestanden und haben schön gegen den Ball gearbeitet.“

Zum Sieg reichte es aber trotzdem nicht. Und das trotz zweier riesengroßer Möglichkeiten. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel scheiterte Holzkirchens Christopher Korkor mutterseelenalleine am Traunsteiner Keeper. In der 70. Minute war es erneut Korkor, der aus rund zehn Metern über das Tor schoss. „Irgendwann wird das Pendel wieder auf unsere Seite ausschlagen“, hofft Teichmann. Seine Schützlinge verpassten – trotz drückender Überlegenheit im zweiten Abschnitt gegen in der Schlussphase sogar dezimierte Traunsteiner – aber den zweiten und damit den vermeintlichen Siegtreffer. So fühlte sich der Samstagnachmittag an der Holzkirchner Haidstraße, der im strömenden Regen endete, für den TuS so gar nicht gut an.

TuS Holzkirchen – SB Chiemgau Traunstein 1:1 (1:1)

TuS Holzkirchen: Zeisel - Keskin, Suheil Amadodin (84. Curic), Korkor, Mayer, J. Gerg, Haunolder, Hofinger (63. Mhadhbi), A. Bauer, Lindner, Krepek;

Tore: 0:1 Weixler (9.), 1:1 Hosp (38./Eigentor).

Gelbe Karten: Krepek, Keskin, Suheil Amadodin, Curic, Mayer - Dressl, Weixler, Paranos, Steinherr, Shabani, Neumüller.

Gelb-Rote Karte: Majdancevic (SBCT/73.).

Schiedsrichter: Marco Blösch. Zuschauer: 125.