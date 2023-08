Für Holzkirchen sind sechs Spiele Warterei genug

Ein Trumpf für die Holzkirchner Abwehr: TuS-Trainer Sven Teichmann kann in der Defensive wieder auf die Stärken von Rückkehrer Drilon Shukaj bauen. © wed

Der TuS Holzkirchen will seine Sieglos-Serie gegen den SSV Eggenfelden beenden. Verteidiger Drilon Shukaj ist aus dem Urlaub zurück.

Holzkirchen – Es ist alles andere als eine einfache Situation für den TuS Holzkirchen. Seit sechs Spieltagen wartet das Team von Sven Teichmann nun schon auf Saisonsieg Nummer zwei. Gleich nach der dummen 1:3-Niederlage in Ampfing fuhr der Coach darum in einen dreitägigen Kurzurlaub. „Um einfach den Kopf wieder frei zubekommen und um dann wieder Vollgas zu geben“, erklärt er.

Dieses Vollgas verlangt der Übungsleiter allerdings auch von seinen Schützlingen heute Abend um 18 Uhr, wenn der SSV Eggenfelden an der Haidroad aufschlägt. „Wir können nicht jedes Wochenende sagen, wir waren die bessere Mannschaft, haben nur die Tore nicht gemacht. Da muss man langsam hinterfragen, ob jeder Spieler und auch ich wirklich alles dafür tut, um in dieser Liga zu bestehen“, haderte Teichmann schon nach der Niederlage in Ampfing.

Diese Frage stellte er dann auch seinem Team unter der Woche. „Ich habe leider das Gefühl, dass das bei dem ein oder anderen zumindest nicht immer der Fall ist.“ Am Ende der Besprechung waren sich dann aber alle einig, diesem Einwand heute etwas entgegenzusetzen. Vom spielerischen Ansatz her fehlt es dem TuS gar nicht mal. Eher sind es die Grundtugenden des Fußballs, „wie zum Beispielbedingungsloser Einsatz“, den Teichmann fordert. „Und das bedeutet in erster Linie, hinten den Laden mal dichtzuhalten.“

Mit Blick auf den heutigen Gegner gilt es darum vor allem, den Dreh- und Angelpunkt des Eggenfeldener Spiels Goran Sujic auszuschalten. „Das wäre schon einmal die halbe Miete“, glaubt Teichmann. Da kommt es natürlich wie gerufen, dass für die Defensive Urlauber Drilon Shukaj wieder zur Verfügung steht, genauso wie der zuletzt gesperrte Mittelfeld-Motor Pirmin Lindner. Auch die Gäste aus Niederbayern haben sich natürlich einiges vorgenommen. „Wir sind auswärts noch ungeschlagen und das wollen wir auch in Holzkirchen bleiben“, lautet die Ansage von Joe Stinglhammer, Sportlicher Leiter des SSV. Eggenfelden hat zwar wie der TuS erst einen Sieg errungen, dafür aber auch erst zwei Niederlagen kassiert. Bei Holzkirchen sind es vier. Der SSV kommt in erster Linie über die Defensive, das bekam Bayernliga-Absteiger Hallbergmoos am vergangenen Wochenende beim 0:0 deutlich zu spüren. Dagegen tun sich die Niederbayern beim Toreschießen schwerer, was der zuletzt anfälligen TuS-Abwehr entgegenkommen sollte.

Natürlich hätten sich die Holzkirchner zu diesem Zeitpunkt der Saison drei oder vier Punkte mehr vorgestellt. Der Blick auf die Tabelle zeigt aber auch, dass die Abstände noch gering sind. Mit ein, zwei Siegen kann man schnell wieder im Geschäft sein. Am besten fängt der TuS Holzkirchen schon heute gegen Eggenfelden mit dem Gewinnen an.

TuS Holzkirchen – SSV Eggenfelden

Freitag, 18 Uhr, Sportplatz an der Haidstraße.

Es fehlen: Mhadhbi (Urlaub), Mayer, L. Gerg und Mittermaier (alle verletzt)