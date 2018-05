Abschied von Trainer Sugzda

Nachfolger beim TuS Holzkirchen steht bereits fest

Das letzte Saisonspiel des TuS Holzkirchen ist zugleich das letzte Spiel von Trainer Gediminas Sugzda. Der Gegner könnte für diesen Abschied kein würdigerer sein: Zu Gast an der Haidstraße ist am Freitagabend der TSV 1860 München II.

Holzkirchen – Auf die Holzkirchner Bayernliga-Fußballer wartet das Spiel des Jahres: Am letzten Bayernliga-Spieltag trifft die Mannschaft von Trainer Gediminas Sugzda auf die U23 des TSV 1860 München – an der Haidstraße werden am Freitag (Anpfiff 18.30 Uhr) drei- bis viermal so viele Zuschauer erwartet als sonst. Doch die Partie ist nicht nur die letzte der Saison, sondern auch die letzte für Sugzda: Der Fußballlehrer wird in der neuen Spielzeit nicht mehr Cheftrainer sein.

„Die Entscheidung ist von beiden Seiten gereift“, sagt Sugzda. „Jede Etappe geht einmal zu Ende, und es war eine schöne Etappe“, betont der ehemalige litauische Nationalspieler. „Wir waren immer sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit“, sagt Abteilungsleiter Adrian Saft. „Aber wir wollen nach dreieinhalb Jahren einen neuen Impuls setzen.“ Zur kommenden Bayernliga-Saison übernimmt daher Offensivspieler Sebastian Pummer Sugzdas Aufgaben. Der 33-jährige Münchner, der in der Jugend für die SpVgg Unterhaching und den TSV 1860 München spielte, war in dieser Spielzeit bereits Co-Trainer.

Sugzda bleibt dem TuS aber durch die Münchner Fußballschule im Jugendbereich erhalten: Der 49-Jährige trainiert die Holzkirchner D-Jugend. „Die Jugendarbeit ist für mich sehr, sehr wichtig. Hier möchte ich noch einiges entwickeln“, sagt Sugzda. „Da die Mannschaft größtenteils zusammenbleibt, werde ich mir auch mal ein Spiel anschauen. Aber jetzt freue ich mich erst mal auf das letzte Spiel.“

Die Erste Mannschaft will Sugzda natürlich einen gebührenden Abschied bereiten. „Es wird für ihn genauso emotional werden, wie für uns“, erklärt Kapitän Benedikt Zeisel. „Wir hatten eine schöne und erfolgreiche Zeit zusammen und wollen ihm möglichst ein schönes Abschiedsspiel liefern.“

+ Junglöwen erlegt: Mit 2:1 gewann der TuS Holzkirchen Ende Oktober das Hinspiel gegen den TSV 1860 München II. Das Siegtor auf der Anlage an der Grünwalder Straße erzielte Josef Sontheim (l.) in der Nachspielzeit. © Lackovic / LakoPress Der Gegner dafür könnte kaum passender sein. „Dieses Spiel ist für jedes Team ein Highlight – allein schon wegen dem Namen des Gegners“, schwärmt Zeisel. „Die Vorfreude ist enorm, und es reizt einen sehr, als Amateur innerhalb eines Ligaspiels gegen 1860 antreten zu dürfen.“ Zwar ist die Partie tabellarisch gesehen nicht mehr von Bedeutung, da die Junglöwen auf dem 14. Platz liegen, der im Vergleich mit der Bayernliga Nord besser dasteht und infolgedessen als Nichtabstiegsplatz gilt. Außerdem haben die 60er drei Punkte Vorsprung auf den BCF Wolfratshausen sowie das bessere Torverhältnis und gewinnen den direkten Vergleich.

Trotz alledem werden sich beide Mannschaften einen intensiven Fight liefern. Schon alleine, um die 0:5-Klatsche aus der vergangenen Woche vergessen zu machen, dürfte der TuS alles abrufen, um sich standesgemäß in die Sommerpause zu verabschieden. „Dass sind alles junge, hungrige und top ausgebildete Leute, die den Ball laufen lassen werden“, ist sich Zeisel sicher. „Für uns sprechen die Erfahrung und der Heimvorteil.“

Egal wie der Vergleich mit dem TSV 1860 endet, der Eindruck, den Sugzda nach seinem Engagement in Holzkirchen hinterlassen wird, wird ein durchweg sympathischer und hoch professioneller sein.

Polizei rechnet mit 600 friedlichen Zuschauern

Mit einem großem Besucherandrang rechnen die Beamten der Polizeiinspektion Holzkirchen beim heutigen Bayernliga-Heimspiel des TuS Holzkirchen. „Wenn’s so läuft wie bisher im Münchner Umland, kann man fast mit 600 Zuschauern rechnen“, sagt Polizei-Sprecher Helmut Lex. „Das Umland ist neugierig auf die Löwen.“

Lex geht jedoch von friedlichen Besuchern aus, er versicherte sich beim Fanbeauftragten der Münchner Löwen. „Die Reserve hat ganz andere Fans als die Erste Mannschaft.“ Doch aufgrund der zu erwartenden Massen, werden die Beamten mit einem größeren Aufgebot an der Haidstraße sein. Diese sollen den Ordnungsdienst des TuS Holzkirchen bei der Durchsetzung des Hausrechts unterstützen. „Wir sind gerüstet“, sagt Lex.

Er bittet jedoch alle Besucher, rechtzeitig zu kommen und das rund 300 Meter entfernte Parkhaus an der Baumgartenstraße anzufahren. An der Haidstraße selbst bestehen nur wenig Parkmöglichkeiten, die Polizei kontrolliert.

Nach der ersten Bayernliga-Saison des TuS zieht Lex in Sachen Falschparker ein positives Fazit: „Es hat sich relativ in Grenzen gehalten. Ein paar Unbelehrbare gibt es immer, aber die hatten nichts mit dem Fußballplatz zu tun.“

