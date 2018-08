Höferth: „Das hat nichts mehr mit Pech zu tun“

Nur 2:2 gegen FC Unterföhring

von Hans Spiegler schließen

Der TuS Holzkirchen verspielt in der Heimpartie gegen den FC Unterföhring zweimal eine Führung. Trainer Sebastian Pummer und Führungsspieler Marco Höferth stellen nun Qualitätsfrage.

Holzkirchen – Die Vorzeichen für den TuS Holzkirchen standen mehr als gut, um gegen den FC Unterföhring endlich den ersten Sieg im neunten Spiel der Bayernliga-Saison einzufahren. Doch selbst eine zweifache Führung gegen den Tabellen-14. reichte am Samstag nicht aus. Beim 2:2-Unentschieden brachten Marco Höferth und Gilbert Diep die Elf von Trainer Sebastian Pummer jeweils durch berechtigte Elfmeter in Front. Zwei unerklärlich schläfrige Momente aber machten den Heimsieg zunichte, sodass die Holzkirchner erneut mit einem bescheidenen Gefühl aus diesem Spieltag gehen, am Tabellenende verharren und sowohl Höferth als auch Pummer mittlerweile die Qualitätsfrage stellen.

„Zumindest auf einigen wenigen Positionen müssen wir uns die Frage stellen, ob die Qualität dort tauglich für die Bayernliga ist“, waren sich Trainer und Führungsspieler einig. Zwar glaubt Höferth einen stärkeren Kader, als in der vergangenen Spielzeit zu haben, fügt aber hinzu: „Wenn immer und immer wieder dieselben haarsträubenden Fehler passieren und keine Verbesserung zu erkennen ist, hat das nichts mehr mit Pech zu tun.“

Die Diskussion hätte nach dieser Heimbegegnung auch eine andere sein können. Lange Zeit sah es nach dem ersten Triumph aus. Pummer änderte seine Startformation ein wenig, indem er Dominic Baumann und Atilla Arkadas auf den Außenverteidigerpositionen beginnen ließ und dafür den wiedergenesenen Christopher Korkor auf dem offensiven Flügel postierte. Außerdem standen mit Anton Bauer und Julian Wiefarn, der sein Bayernliga-Debüt feierte, gleich zwei A-Junioren im Kader des TuS – unter anderem Arthur Kubica (Urlaub), Semir Ljumani (privat verhindert) und Andrej Skoro (Muskelbeschwerden) konnten nicht mit von der Partie sein.

„Wir haben die ersten 35 Minuten sehr gut gespielt, waren präsent und baten dem Gegner null Chancen“, analysiert Trainer Pummer. Außer einer Kopfballgelegenheit kurz nach Anpfiff, die Kapitän Benedikt Zeisel entschärfte, hatte der Tabellenletzte das Spiel im Griff. Geniale Sekunden von Höferth sorgten Mitte der ersten Hälfte für die Führung: Erst grätschte der 30-Jährige einen Gegner auf Höhe der Mittellinie gekonnt ab und legte sich den Ball vor, um mit einem präzisen Diagonalball Basti Hahn im Strafraum zu bedienen. Dieser dribbelte am Tormann vorbei und wurde zweifelsfrei gefällt – den fälligen Strafstoß versenkte der Initiator persönlich zum 1:0. Knapp zehn Minuten später hätte Korkor erhöhen können, doch nach dem Zuspiel in den Strafraum verzögerte der gelernte Außenverteidiger zu sehr und verpasste den Abschluss.

Nach Wiederanpfiff saß der TuS mental noch in der Kabine: Unterföhrings Michael Marinkovic dribbelte ungestört von der linken Seite in den Sechzehner, um anschließend Zeisel keine Chance zu lassen – ein Ausgleich der sehr einfachen Sorte. „Da hält man in der Kabine eine Ansprache und bittet darum, gerade am Anfang hellwach zu sein. Das ist einfach wahnsinnig ärgerlich“, tobte Pummer. Auch Höferth fand wenige Ansätze, diese Böcke zu erklären: „Natürlich haben wir einen Negativlauf und werden jedes Mal für Fehler bitterböse bestraft. Aber diese krassen Stellungsfehler dürfen einfach nicht passieren. Bei so was kann auch der Trainer nichts dafür, sondern kann nur zusehen.“

Offensiv dagegen blieb es beim gewohnten Bild: Aus dem Spiel heraus gelingt es den Holzkirchnern nicht, selbst einfachste Situationen in Tore umzumünzen. Als Höferth in der 69. Minute die Kugel in die Schnittstelle auf Korkor durchsteckte, lief dieser allein auf den gegnerischen Schlussmann zu, spielte ihn gekonnt aus, nur um dann am leeren Tor vorbeizuschießen. „Den muss Korko machen“, stellte der Coach kurz und knapp fest. Auch der eingewechselte Andreas Maurer traf per Distanzschuss lediglich den rechten Pfosten.

Zur erneuten Führung musste schließlich ein zweiter Elfmeter herhalten, der durch ein unkluges Foul an Max Preuhs entstand: Diesmal vollstreckte Top-Stürmer Diep, da Höferth das Spielfeld bereits angeschlagen hatte verlassen müssen. In der Folge rechneten viele Fans mit dem knappen Sieg für das Heimteam, da Zeisel zehn Minuten vor dem Ende auch noch einen Freistoß durch Florian Bittner in großartiger Manier parierte.

Doch einen letzten Kollektivpatzer sollte sich Pummers Elf abermals erlauben: Nach einem weiten Flankenball in den Strafraum schaffte es kein Verteidiger, den Gegner an der Kopfballablage zu stören, sodass Leonard Mayer leichtes Spiel hatte und den 2:2-Endstand herstellte. Gefühlt war es ein Schlag ins Gesicht der Männer von der Haidstraße, wie Pummer bestätigen musste: „Wie der Gegner nach so einem Chip-Ball so frei zum Kopfball kommen kann, ist brutal. Da kannst du dir nur an den Kopf fassen.“

TuS Holzkirchen - FC Unterföhring 2:2 (1:0)

TuS Holzkirchen: Zeisel – A. Arkadas (65. Maurer), Rauscheder, Schulz, Baumann – Höferth (72. Wiefarn), Schenk, Hahn (74. Preuhs), Korkor, T. Arkadas – Diep.

FC Unterföhring: Shorunkeh-Sawyerr – Arifovic, Corpoda, Hofmaier, Wiedl – Mayer, Bittner, Küttner, Marinkovic (80. Mirza), Olwa Luta, Özgül (88. Bakovic).

Tore: 1:0 (22.) Höferth, 1:1 (47.) Marinkovic, 2:1 (75.) Diep, 2:2 (81.) Mayer.

Gelbe Karten: Baumann, Hahn, Schulz, Rauscheder, Schenk, Wiefarn – Corpoda, Küttner, Marinkovic.

Schiedsrichter: Florian Wildegger (FSV Wehringen).

Zuschauer: 170.