Siegmund: „Der Geist ist willig, der Körper ist schwach“

Eine gute Partie hat der TuS Holzkirchen (in Weiß) am Mittwochabend abgeliefert. Dennoch musste sich die Mannschaft den gut ausgebildeten Junglöwen geschlagen geben.

TuS Holzkirchen unterliegt bei TSV 1860 München II

von Hans Spiegler

Trotz der 1:3-Niederlage nimmt Thomas Siegmund viel Positives aus der Partie beim TSV 1860 München II mit. Zu schaffen macht dem neuen Teamchef des TuS Holzkirchen allerdings die körperliche Verfassung seiner Spieler.

München – Am Ergebnis, das der TuS Holzkirchen in dieser Spielzeit gewohnt ist, hat sich auch in Spiel eins unter dem Trainergespann Thomas Siegmund und Jens Eckl nichts geändert. In der ersten Partie nach dem zweiten Holzkirchner Trainerwechsel der Saison verlor der TuS beim TSV 1860 München II mit 1:3 und muss weiter auf den ersten Sieg warten.

Es gab am Mittwochabend aber zwei Unterschiede: Bei den Holzkirchnern war seit langer Zeit wieder ein Matchplan zu erkennen, und die Elf rund um Kapitän Max Schulz schnupperte sogar am Erfolg. Knapp 60 Minuten lang ließ Holzkirchen die Junglöwen kaum Gefahr ausstrahlen, ehe ein direktes Freistoß-Gegentor alle Unsicherheiten wieder zum Vorschein brachte. „Eigentlich haben wir fast alle Vorgaben, die wir uns gesetzt haben, eingehalten“, erklärt Teamchef Thomas Siegmund, musste aber auch zugeben: „Das hört sich nach einer 1:3 Niederlage natürlich blöd an. Trotzdem haben wir alles gegeben und letztlich nach dem Ausgleich den Faden verloren.“

Das Duo Siegmund und Eckl leitete erst eine Trainingseinheit, und vor dem Auswärtsspiel am morgigen Samstag beim TSV Nördlingen kommt lediglich eine weitere hinzu, sodass große Sprünge erst später zu erwarten sind.

+ Nicht aufgeben: Trainer Thomas Siegmund zieht viel Positives aus der Niederlage beim TSV 1860 München II. © LakoPress/Lackovic Derweil gab es nach längerer Auszeit für Arthur Kubica und Atilla Arkadas die Gelegenheit, ihre Stärken wieder einmal in der Startelf zu beweisen. Die beiden offensiven Mittelfeldspieler rückten für Semir Ljumani und Tayfun Arkadas rein und begannen sehr ordentlich. Mit der ersten Sekunde bläute Siegmund seinen Mannen ein, im Defensivbereich die Ruhe zu bewahren und nach einem Angriff schnellstens den Weg zurück anzutreten. Der TSV hatte folglich mehr Ballbesitz, jedoch ließ der TuS kaum Torchancen zu.

Aus einem Freistoß durch Marco Höferth, der wieder deutlich lauter und entschiedener vorneweg marschierte, fiel nach 16 Minuten sogar das 1:0 für den TuS – Ugur Türk fälschte den Ball unglücklich ins eigene Tor ab.

Auch nach dem Seitenwechsel schienen die Junglöwen nicht in die Gefahrenzone zu kommen. Doch einen zweifelhaften Freistoßpfiff nutzte Christian Köppel direkt, um für 1860 auszugleichen. „Danach sind wir ein Stück weit in alte Muster zurückgefallen“, findet Siegmund. „Sechzig hat den Ball klug über die Flügel laufen lassen.“

Auch der Führungstreffer für die Junglöwen fiel aus einem Standard: Nach einem Eckball köpfte Simon Seferings freistehend ins linke Eck – dem unbewachten Pfosten der Gäste. Die von TuS-Coach Siegmund prognostizierten Ausdauer-Probleme sollten nach dem Rückstand zusätzlich ins Gewicht fallen: Mit einem sehenswerten Spielzug, bei dem der TuS immer einen Schritt zu spät kam, erzielte der TSV durch Dennis Dressel, der Benedikt Zeisel unhaltbar tunnelte, den 3:1-Endstand. „Diese kritischen Phasen kurz nach der Halbzeit müssen wir demnächst lernen zu überstehen. Dann können wir Spiele länger offen halten“, hofft der TuS-Trainer. Dass sein Stürmer Gilbert Diep im Gegenzug nach dem 1:3 knapp am letzten Mann der Sechziger scheiterte, passte ins Bild.

Siegmund aber zieht viel Positives aus der Partie: „Wir haben über eine Halbzeit lang diese stark ausgebildete Truppe in Schach gehalten und müssen hier anknüpfen. Natürlich wird das alles wahnsinnig schwierig, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir es noch schaffen können. Der Geist bei uns ist willig, der Körper derzeit noch schwach.“

TSV 1860 München II - TuS Holzkirchen 3:1 (0:1)

TSV 1860 München II: Kretzschmar – Buchta, Köppel, Metzger, Siebdrat – Spitzer (67. Gebhart), Culjak (86. Heigl), Ekin (79. Ezekwem), Seferings – Dressel, Türk.

TuS Holzkirchen: Zeisel – Baumann, Schulz, Schenk, Kaya (86. Ljumani) – Höferth, Skoro, Hahn, Kubica (46. Korkor), A. Arkadas (46. T. Arkadas) – Diep.

Tore: 0:1 (16., Eigentor) Türk, 1:1 (55.) Köppel, 2:1 (60.) Seferings, 3:1 (76.) Dressel.

Gelbe Karten: Buchta – Skoro, Höferth, Kaya, Korkor.

Schiedsrichter: Jürgen Steckermeier (TSV Altfraunhofen).

Zuschauer: 100.