TuS Holzkirchen: Keine Stimmung auf dem Platz

Ratlos: Der TuS Holzkirchen (in Weiß) unterlag am Samstag auch der DJK Vilzing.

0:3-Heimniederlage gegen DJK Vilzing

von Hans Spiegler schließen

Nach der 0:3-Heimniederlagen machen sich beim TuS Holzkirchen Ratlosigkeit und erste Resignationsanzeichen breit. Am Montag übernimmt ein neuer Trainer die Mannschaft.

Holzkirchen – Es herrscht Ratlosigkeit an der Haidstraße: Uninspiriert, harmlos und ungefährlich traten die Bayernliga-Fußballer des TuS Holzkirchen am Samstag über weite Strecken der Partie gegen eine ebenfalls kriselnde DJK Vilzing auf. Viel zu einfach war es für die Gäste, in den Sechzehner von Torhüter Benedikt Zeisel zu gelangen, sodass die deutliche 0:3-Pleite nicht überraschend kam. So sinkt die Hoffnung auf das Erreichen der Relegation Woche für Woche, und auch die Trainerfrage sorgt nicht nur bei den Fans für Fragezeichen. „Keine Ahnung, wer es machen wird“, erklärt ein sichtlich geknickter Marco Höferth nach Abpfiff auf die Frage, ob die Mannschaft wisse, wie es weitergehe. „Ich weiß aktuell überhaupt nichts.“ Tags darauf sollte sich die Frage klären: Das ist der neue Trainer

Förderlich für die Mannschaft scheint dieser ungewisse Zustand jedenfalls nicht zu sein – zu schnell verflog die gute, im Training aufgebaute Stimmung im Verlauf des Pflichtspiels. Zwar hatte Flügelspieler Andreas Maurer nach rund zehn Minuten die riesige Gelegenheit – nach Zuspiel von Andrej Skoro lief er alleine auf den Torwart der Vilzinger zu –, scheiterte aber.

Ansonsten fehlte beim TuS jeglicher Esprit: Spielerisch konnten die Gäste sich regelmäßig über die Außen in den Strafraum kombinieren. Dass es bis zur 33. Minute dauerte, ehe Stürmer Ben Kouame nach einem Konter das 1:0 für die DJK herstellte, lag am mehrmals rettenden Zeisel und an der fehlenden Konsequenz der Oberpfälzer.

Für den verletzten Roman Rauscheder war Höferth neben Kapitän Maxi Schulz in die Innenverteidigung gerückt. Dafür begann neben Christoph Schenk Skoro im zentralen Mittelfeld, und Dominic Baumann sowie Semir Ljumani bekamen von Interimstrainer Schubert die Gelegenheit, über den rechten Flügel Betrieb zu machen. Was nur mäßig gelang.

Die Tatsache, die die Fans der Holzkirchner aber am meisten verärgern oder beunruhigen dürfte, ist die Gegenwehr, die ein Großteil der TuS-Spieler vermissen lässt. Das 0:2 wenige Sekunden nach Wiederanpfiff dient als Paradebeispiel: Völlig ungestört spielte die DJK Stürmer Andre Luge einmal mehr auf dem Flügel frei – dessen Hereingabe fand den ebenfalls ungedeckten und in Ruhe zum 2:0 einschiebenden Andreas Kalteis.

„Es fehlt einfach die Überzeugung, mal einen Zweikampf zu führen und zu gewinnen, mal ein Tor zu schießen“, stellt Höferth ernüchtert fest. „Da ist keine Stimmung auf dem Platz.“ Der erfahren Zweikämpfer selbst hatte häufig Probleme mit der Schnelligkeit Kouames, was aber durchaus zu erwarten war. Nach dem Muster des zweiten Gegentreffers fiel dann der 0:3-Endstand – das 40. Gegentor im 14. Saisonspiel war perfekt.

Der Abstand auf den ersten Relegationsplatz beträgt nun neun Punkte, und auch Höferth wählt erste resignierende Töne: „Natürlich hofft man bis zuletzt. Aber die Hoffnung sinkt mit jeder Niederlage.“ Dass der Leader auf dem Platz immer leiser wird, unterstreicht den mehr als kritischen Zustand der Mannschaft nur umso mehr.

TuS Holzkirchen - DJK Vilzing 0:3 (0:1)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Baumann, Schulz, Höferth, Korkor – Schenk (58. Kubica), Skoro, Maurer (75. Hahn), T.Arkadas, Ljumani – Diep.

DJK Vilzing: Putz – Schwander, Wolf, Oisch (68. Graf), Wendl – Hoch (75. Weber), Trettenbach (82. Tremml), Völkl, Kalteis – Kouame, Luge.

Tore: 0:1 (33.) Kouame, 0:2 (46.) Kalteis, 0:3 (81.) Luge.

Gelbe Karten: Baumann, T. Arkadas – Schwander, Luge.

Schiedsrichter: Tobias Wittmann (SV Wendelskirchen).

Zuschauer: 140.