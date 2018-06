TuS Holzkirchen rüstet auf

Acht Neuzugänge

Der TuS Holzkirchen präsentiert acht Neuzugänge für die Saison 2018/19. Drei davon kommen aus der Regionalliga. Doch damit sind die Planungen des Bayernligisten noch nicht abgeschlossen.

Holzkirchen – Der TuS Holzkirchen erlebt gerade einen Umbruch. Nicht nur mit einem neuen Trainer, sondern auch mit acht neuen Spielern gehen die Fußballer in die Bayernliga Saison 2018/19. „Ziel ist es, einen qualitativ starken Kader zu haben, der in der Breite nicht abfällt“, erklärt Abteilungsleiter Adrian Saft. Die Planungen dafür sind fast abgeschlossen, ein oder zwei Offensivspieler werden allerdings noch gesucht.

Zumindest die Herkunft verspricht bei drei Spielern große Qualität: Sie wechseln aus der Regionalliga Bayern nach Holzkirchen. Mittelfeldspieler Arthur Kubica (28) kommt vom FC Unterföhring. „Er wird zugleich Co-Trainer von Sebastian Pummer“, erklärt Saft. Ebenfalls von Regionalliga-Absteiger Unterföhring stößt Offensivspieler Atilla Arkadas (23) zum Team. Stürmer Gilbert Diep (22) lief in der vergangenen Saison für den Regionalliga-14. FC Pipinsried auf. Vom Bayernliga-Zweiten SV Pullach verstärkt Stürmer Almir Hasanovic (22), der die kanadische Staatsbürgerschaft besitzt, die Mannschaft. Von einem Liga-Konkurrenten wechselt auch Offensivspieler Andreas Maurer zum TuS. Der 22-Jährige spielte zuletzt für Absteiger SB Chiemgau Traunstein. Auch der kroatische Außenverteidiger Andrej Skoro (27) lief mit dem BCF Wolfratshausen in der Bayernliga auf.

Aus der Bezirksliga Ost vom SV DJK Kolbermoor kommt Innenverteidiger Florian Ludwig (29). Mit Roman Rauscheder haben sich die Holzkirchner ein junges Talent gesichert: Der A-Jugendliche spielte mit dem TuS Geretsried heuer in der U19-Bundesliga. Bei der Kaderplanung war Trainer Pummer stark beteiligt, Skoro, Kubica und Arkadas kommen auf Vermittlung des 33-Jährigen. „Das sind alles Spieler, die müssen nicht in Holzkirchen spielen“, betont Saft.

Nicht mehr für den TuS spielen neben den bereits gemeldeten Josef Sontheim, Franz Fischer, Nicolas Röhrle und Julian Allgeier auch Torhüter Ludwig Stöger, Mittelfeldspieler Alpay Kaygisiz und Stürmer Stefan Lechner. „Stefan hat als Polizist viel Arbeit und ist gesundheitlich angeschlagen“, sagt Saft. Der 24-Jährige hatte zuletzt immer wieder mit Bandscheibenproblemen zu kämpfen und wechselt nun in die Bezirksliga zum SC Baldham-Vaterstetten. „Es war eine Vernunftsentscheidung, dass er geht“, bedauert Saft. Ebenso bedauert der Abteilungsleiter den Abgang von Stürmer Sontheim. „Das ist schade, er hat’s gerade in die Bayernliga geschafft. Aber er wollte es nach eigenen Worten etwas chilliger haben.“ Der Aufwand Bayernliga war auch Allgeier zu groß. „Julian schreibt gerade seine Doktor-Arbeit und fängt im Januar zum Arbeiten an. Davor wollte er noch in die USA.“

Alle anderen bittet Trainer Pummer schon am Montag, 11. Juni, zum Trainingsauftakt an die Haidstraße. Dann sollen auch ein bis zwei Spieler aus der Kreisliga-Mannschaft und der A-Jugend dabei sein. „Trotzdem halten wir noch die Augen nach ein bis zwei torgefährlichen Spielern offen.“ Mit einem zentralen Mittelfeldspieler steht Saft bereits kurz vor Vertragsabschluss.

Bis die Bayernliga-Saison am Samstag, 14. Juli, mit einer englischen Woche beginnt, stehen zahlreiche Vorbereitungsspiele auf dem Programm (siehe Kasten). Auch im Verbandspokal treten die Holzkirchner heuer wieder an. Also Zeit und Möglichkeit genug, damit sich die neuen Spieler eingewöhnen.

Termine

Montag, 11. Juni: Trainingsauftakt.

Samstag, 16. Juni: 17 Uhr, TuS Holzkirchen – TSV 1860 Rosenheim (Regionalliga)

Mittwoch, 20. Juni: 19 Uhr, TuS Holzkirchen – SB DJK Rosenheim (Landes-/Bezirksliga).

Samstag, 23. Juni: 16.30 Uhr, VfR Garching (Regionalliga) – TuS Holzkirchen.

Dienstag, 26. Juni: 19 Uhr, TuS Holzkirchen – 1. FC Penzberg (Bezirksliga Süd).

Freitag, 29. Juni, bis Sonntag, 1. Juli: Erste Qualifikationsrunde Verbandspokal beim FC Töging (Landesliga Südost).

Donnerstag, 5., bis Sonntag, 8. Juli: Zweite Qualifikationsrunde Verbandspokal gegen SB Chiemgau Traunstein/TSV Kottern.

Samstag, 14. Juli: Erster Spieltag Bayernliga Süd.

Mittwoch, 18. Juli: Zweiter Spieltag Bayernliga Süd.

Samstag, 21. Juli: Dritter Spieltag Bayernliga Süd.

Der Kader

Trainer

Sebastian Pummer (Cheftrainer), Donato Longo (Co-Trainer), Arthur Kubica (Co-Trainer), Maximilian Schulz (Koordinations- und Athletiktrainer), Stefan Zimmerhakl (Torwarttrainer).

Torhüter

Benedikt Zeisel, Fabio di Palma, Stefan Zimmerhakl.

Außenverteidiger

Dominic Baumann, Emin Kaya, Christopher Korkor, Andrej Skoro.

Innenverteidiger

Lars Doppler, Maximilian Schulz, Marco Höferth, Florian Ludwig, Roman Rauscheder, Aron Mättig, Enes Kiran.

Zentrales Mittelfeld

Benedict Gulielmo, Arthur Kubica, Sebastian Pummer, Markus Mayer.

Außenbahn

Sebastian Hahn, Atilla Arkadas, Maximilian Preuhs, Andreas Maurer.

Sturm

Gilbert Diep, Almir Hasanovic, Semir Ljumani.

Neuzugänge

Atilla Arkadas (FC Unterföhring), Gilbert Diep (FC Pipinsried), Almir Hasanovic (SV Pullach), Arthur Kubica (FC Unterföhring), Florian Ludwig (SV DJK Kolbermoor), Andreas Maurer (SB Chiemgau Traunstein), Roman Rauscheder (TuS Geretsried), Andrej Skoro (BCF Wolfratshausen).

Abgänge

Julian Allgeier (Ziel unbekannt), Franz Fischer (1. FC Garmisch-Partenkirchen), Alpay Kaygisiz (Ziel unbekannt), Stefan Lechner (SC Baldham-Vaterstetten), Nicolas Röhrle (SC Olching), Josef Sontheim (SV Miesbach), Ludwig Stöger (Ziel unbekannt).

