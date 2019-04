TuS Holzkirchen schafft die Sensation

Der Grundstein für den Sieg: Semir Ljumani (r.) traf zum 1:1-Ausgleich. Der TuS Holzkirchen (in Weiß) ließ noch zwei weitere Tore folgen ud besiegte so Tabellenführer SV Türkgücü-Ataspor München.

Sieg gegen Tabellenführer

Die reine Sensation: Der TuS Holzkirchen, das abgeschlagene Schlusslicht der Fußball-Bayernliga Süd, ringt Tabellenführer SV Türkgücü-Ataspor nach großem Kampf nieder.

Holzkirchen – Die rund 120 Zuschauer an der Holzkirchner Haidstraße rieben sich verwundert die Augen. Der TuS Holzkirchen schlägt am Mittwochabend den SV Türkgücü-Ataspor München mit 3:2. Oder anders ausgedrückt: Das abgeschlagene Schlusslicht der Fußball-Bayernliga Süd ringt den Tabellenführer nach großem Kampf nieder. „Es war ein super Spiel von uns“, sagt Holzkirchens Co-Trainer Jozo Ereiz. „Ich denke, dass der Sieg am Ende verdient war.“

Ein Erfolg, den die Mannschaft von Trainer Jens Eckl mit einem leicht veränderten Personal einfuhr. So rückte Marco Höferth – wie erwartet – wieder zurück in die Mittelfeldzentrale. Zudem ersetzte Semir Ljumani den verhinderten Gilbert Diep im Sturmzentrum. Gerade Höferth bescheinigte Ereiz überdies „eine sehr stabilisierende Wirkung“ auf das Spiel seines Teams. Gerade der richtige Impuls, um dem unangefochtenen Tabellenersten aus der Landeshauptstadt mehr als nur ein Bein stellen zu können.

Dabei begannen die Gäste mit viel Elan – ganz im Stile eines Ligaprimus’ eben. So traf Jerome Faye nach einem Fehler von Holzkirchens Keeper Benedikt Zeisel nur den Pfosten. Da waren noch keine 180 Sekunden gespielt. Als dann Münchens Routinier Yasin Yilmaz wenig später gar noch die 1:0-Führung für den Bayernliga-Spitzenreiter markierte (14.), schien die Partie den Verlauf zu nehmen, den so viele im Vorfeld erwartet hatten. Doch die Holzkirchner zeigten Moral. Riesengroße Moral. „Wir haben in den letzten Wochen versucht, die Jungs davon zu überzeugen, wieder Spaß am Fußball zu haben“, betont Ereiz. „Heute war auch ein wenig das Glück auf unserer Seite.“

Denn nur vier Minuten nach der Gäste-Führung nahm Ljumani bei einem Freistoß aus rund 18 Metern sein Herz in beide Hände und drosch den Ball zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich ins Kreuzeck. „Ein brutaler Hammer“, lobt Ereiz. Es sollte noch besser kommen. Dann nämlich, als die Holzkirchner aus ihrer sicheren Defensive heraus nun immer mehr Mut entwickelten, um gefährliche Nadelstiche in Form von blitzschnellen Kontern zu setzen. Das schlug sich nach knapp einer Stunde dann auch im Resultat nieder. Nach einem wuchtigen Schuss von Mittelfeldmotor Sebastian Hahn verwandelte der 23-jährige Youngster den Abpraller selbst zum 2:1.

Allerdings sollte die Führung nicht lange halten. Denn nur sechs Minuten später war Türkgücüs Faye per Kopf zur Stelle und traf zum 2:2-Ausgleich. „Wir haben trotzdem weiter super gekämpft“, sagt Ereiz. „Wenn wir solche Spiele wie heute oder in der vergangenen Woche gegen Kottern abliefen, dann haben wir gegen jeden Gegner in der Bayernliga eine Chance.“

Dass es für seine Mannschaft in der Schlussphase sogar noch zur absoluten Sensation reichte, lag an einem Eigengewächs. Rund zwanzig Minuten vor dem Ende hämmerte Benedict Gulielmo einen Freistoß ins Netz. „Das war einfach ein super Tor“, betont Ereiz. Zwar musste nicht nur Holzkirchens Co-Trainer in der Schlussphase noch kräftig Zittern, doch gegen 19.35 Uhr war die Sensation an der Haidstraße perfekt. Der Tabellenletzte schlägt den Ersten und die Holzkirchner feiern noch dazu ihren ersten Sieg im Jahr 2019.

meh

TuS Holzkirchen - SV Türkgücü Ataspor München 3:2 (1:1)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Doppler, Mättig, Schulz, B. Bahadir – Hahn, Höferth, Gulielmo, S. Bahadir (90. Schenk), Korkor (69. Baumann) – Ljumani (82. Zetterer).

SV Türkgücü-Ataspor München: Ndiaye – Odak, Rech, Leutenecker (73. Akkurt), Thee –Dora (61. Baki), Tosun, Yilmaz, Mitterhuber – Fayé, Takahara (77. Pigl).

Tore: 0:1 (14.) Yilmaz, 1:1 (18.) Ljumani, 2:1 (56.) Hahn, 2:2 (62.) Faye, 3:2 (69.) Gulielmo.

Gelbe Karten: B. Bahadir, S. Bahadir, Zetterer – Leutenecker.

Schiedsrichter: Julian Kreye (SSV Warmensteinach).

Zuschauer: 120.