Caroline Rieger ist die Frau für alle Fälle

Spielerin, Jugendtrainerin und Co-Trainerin

von Julia Pawlovsky schließen

Heidi Siefert schließen

Spielerin, Jugendtrainerin und Co-Trainerin: Caroline Rieger hat beim TuS Holzkirchen derzeit gleich drei Aufgaben.

Holzkirchen – So mancher Zuschauer dürfte sich am Samstag beim Bayernliga-Heimspiel des TuS Holzkirchen gefragt haben, wen denn Interimstrainer Stefan Schubert da an seiner Seite hat. Co-Trainer Donato Longo war es nicht, der stand ein Stück abseits. Aber nicht von der Seite wich dem 48-Jährigen an diesem Nachmittag eine junge Frau. „Das ist meine U15-Trainerin Caroline Rieger“, erklärt Holzkirchens Jugendleiter. „Sie ist sehr analytisch und hat ein gutes Auge fürs Spiel.“ Daher steht Rieger Schubert während seiner Interimszeit bei den Bayernliga-Partien beratend zur Seite, auch bei seinem Debüt in Ismaning war sie schon dabei. Aber eigentlich hat die 29-Jährige andere Aufgaben im Verein.

Gemeinsam mit Joana Plank (26) trainiert die Münchnerin die C-Junioren und damit die Ersten im Verein, die aufs Großfeld spielen. Mit einem 8:0-Kantersieg im ersten Kreisliga-Spiel gegen den TSV Herrsching feierte Rieger gleich einen gelungenen Einstand in den Punktspielbetrieb. Die Münchnerin übernahm das Team zum Saisonende von Peter Kövary (pausiert) und Markus Krepek (jetzt A-Jugend). Damit nicht genug: Rieger läuft selbst in der neu gegründeten Spielgemeinschaft des TuS Holzkirchen und des TSV Otterfing als Spielerin auf und machte in den ersten beiden Kreisliga-Partien bereits zwei Tore.

Ihre Fußballkarriere begann Rieger bei der F-Jugend des TSV Großhadern. Sie habe gegen alles getreten, was ihr in den Weg kam, erzählt die Münchnerin, und dass sie die Eltern daraufhin zum Fußball brachten. „Das war genau mein Ding“, erzählt sie, und man hört noch heute die Begeisterung der Tochter eines Kampfsportlers. Dass sie mit den Eltern zu den Sechzigern ins Stadion gehen durfte, prägte auch ihre Vorliebe für den TSV 1860.

+ Leidenschaftliche Jugendtrainerin: Zusammen mit Joana Plank (l.) trainiert Caroline Rieger seit dieser Saison die C-Junioren des TuS Holzkirchen. © Andreas Leder Bald wechselte Rieger zum FFC Wacker München, kam als 14-Jährige zur Bayern-Auswahl, spielte in der Kollegstufe bereits Zweite Bundesliga und nach dem Abitur für die Studenten-Nationalmannschaft. Unterbrochen von den zwei Jahren bei den Fußballerinnen des SC Regensburg, war sie immer für Wacker aktiv. Zuerst als Torhüterin, später im Feld. Parallel dazu begann die heutige Historikerin auch, sich für den Nachwuchs zu engagieren. Immer wieder half sie mit beim Torwart-Training. Vor drei Jahren übernahm Rieger dann ihre erste eigene Jugend-Mannschaft: eine U15. Seither waren es immer die Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren, denen sie ihre Leidenschaft für den Fußball nahe brachte. Das nötige fachliche Rüstzeug erwarb Rieger parallel mit dem Erwerb des Trainerscheins. Nach Holzkirchen kam die B-Lizenz-Trainerin in diesem Sommer zusammen mit Jugendleiter Schubert, der zuvor beim FFC Wacker München ihr Trainer war.

Dass es auch in Holzkirchen wieder diese Altersklasse werden würde, sei schnell klar gewesen, erzählt Rieger und ist begeistert, dass sich der erste gute Eindruck von einer tollen Mannschaft bestätigte. „Mir taugt es, dass sie so viel Freude am Kicken haben“, sagt sie über ihr neues Team. Dass sie im Münchner Süden direkt an einer BOB-Haltestelle wohnt, macht das Pendeln zum Fußballplatz einfach. Das Verständnis ihrer Kollegen am Institut für Zeitgeschichte – wo sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet und gerade ihre Dissertation über die Demokratisierungsprozesse nach den Diktaturen in Spanien und Portugal schreibt – hilft, Beruf und Hobby unter einen Hut zu bringen. „Zeitmanagement bin ich seit der Teenagerzeit gewohnt“, sagt Rieger. Wobei der Fußball schon immer ihren Lebensrhythmus entscheidend geprägt hat.

sie/jpa