FC Hausham 07 steigt erst auf und dann doch nicht

Mit Berufung am Sportgericht gescheitert

von Thomas Spiesl schließen

Die Fußballer des FC Hausham 07 feiern den Aufstieg in die A-Klasse und müssen doch in der B-Klasse bleiben.

Hausham – Nach dem letzten Spieltag in der Fußball-B-Klasse 4 knallten beim FC Hausham 07 die Sektkorken. Die Haushamer konnten nach einem Urteil des Kreis-Sportgerichts Zugspitze nicht nur den Aufstieg, sondern sogar die Meisterschaft feiern, da dem Tabellenersten SV Helfendorf II wegen unzulässigen Einsatzes von Spielern aus der Ersten Mannschaft Punkte abgezogen worden waren. Doch die Freude währte nur kurz: Helfendorf legte Protest ein und bekam vor dem Bezirks-Sportgericht Oberbayern recht. Gegen dieses Urteil gingen wiederum die Haushamer in Berufung, scheiterten aber vor dem Verbands-Sportgericht.

Drei Mal änderte sich die Tabelle der B-Klasse 4

Insgesamt drei Mal änderte sich die Abschlusstabelle der B-Klasse 4 seit Saisonende. Nun steht fest: Da Meister SV Warngau II auf den Aufstieg verzichtet, spielen in der kommenden Saison der SV Helfendorf II und die DJK Darching II in der A-Klasse (wir berichteten). Vier Punkte fehlten den Haushamern am Ende zum Aufstieg. Sie beendeten die Saison als Tabellenvierter. „Das waren harte Tage für uns“, gesteht FC-Vorsitzender Christian Halletz. „Wir hätten den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen können, aber wir waren in der Rückrunde zu schwach. Wir fühlen uns aber schon etwas betrogen.“

Lesen Sie auch: Auch die SG Hausham ist vor dem Sportgericht gescheitert.

Konkret geht es um die Partien des SV Helfendorf II gegen die SG Hausham II, den FC Hausham und den FC Rottach-Egern II, in denen unzulässigerweise Spieler der Ersten Mannschaft eingesetzt worden sein sollen. Die Entscheidung des Bezirks-Sportgerichts bezieht sich aber lediglich auf das Duell des FC Hausham mit Helfendorf. Die Revision des SV war letztlich erfolgreich, weil zwar fünf Spieler aus der Helfendorfer Kreisklassen-Mannschaft gegen Hausham 07 zum Einsatz kamen, zwei davon aber bereits nachweislich zwei Partien der Reserve ausgesetzt hatten. Zudem greift Paragraf 34 der Spielordnung, der besagt, dass Vereine, deren Zweite Mannschaft in den untersten zwei Ligen und deren Erste Mannschaft bis zur Kreisliga spielt, drei Spieler aus dem Kader der Ersten auch in der Zweiten Mannschaft einsetzen dürfen. Hinzu kommen drei Auswechselspieler der Ersten Mannschaft. Weitere Spieler dürfen für 15 Tage – oder für zwei Spiele der Zweiten Mannschaft – nicht zum Einsatz kommen.

SV Helfendorf II bleibt vor FC Hausham 07

„Zur Überzeugung des Bezirks-Sportgerichts Oberbayern folgten dem Verbandsspiel des SV Helfendorf I am 19. Mai die beiden Verbandsspiele der Zweiten Mannschaft am 23. Mai und am 26. Mai. Mit Ablauf des Spiels am 26. Mai waren die Einsätze der Spieler am 19. Mai als geheilt im Sinne von §§ 34 Nr. 2, 2.1 Spielordnung anzusehen“, heißt es in der Begründung des Bezirkssportgerichts vom 9. Juni. Somit wurde das Ersturteil aufgehoben und die Partie dem Ausgang nach gewertet. Hausham verlor am 28. Mai mit 2:5. Da Helfendorf II aber die Punkte gegen Rottach II und die SG Hausham II abgezogen wurden, rutschten sie noch auf den zweiten Tabellenplatz ab, bleiben aber vor Hausham 07.

FC Hausham wollte zweiten Aufstieg in Folge feiern

Der FC Hausham hätte nach dem letztjährigen Aufstieg aus der C- in die B-Klasse nun gerne den zweiten Aufstieg in Folge gefeiert und damit eine starke Saison gekrönt. Zudem wehren sich die Haushamer schon seit Jahren gegen den Einsatz von Spielern aus der Ersten in der Zweiten Mannschaft. „Von Helfendorf fühlen wir uns aber definitiv verarscht, weil wir das Spiel wegen eines Vereinsausflugs von Helfendorf verlegt haben“, ärgert sich Halletz. „Dann setzen sie fünf Spieler aus der Ersten Mannschaft ein, obwohl es für sie in dem Spiel eigentlich um Nichts mehr gegangen wäre.“ Nun steigt der SV II auf und Hausham bleibt in der B-Klasse.

ts