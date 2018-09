Kellerduell in Irschenberg

Sich rehabilitieren für die knappe Niederlage gegen den TuS Geretsried II will sich der TSV Irschenberg (in Blau).

TSV empfängt TSV Bad Wiessee

von Thomas Spiesl schließen

Kellerduell in der Kreisklasse 2: Der Vorletzte TSV Irschenberg empfängt am Donnerstag den Letzten TSV Bad Wiessee.

Irschenberg – Eine Serie wird am Donnerstagabend in der Fußball-Kreisklasse 2 auf jeden Fall zu Ende gehen, wenn sich um 19.30 Uhr der TSV Irschenberg und der TSV Bad Wiessee gegenüberstehen. Die Gastgeber sind mit zwei Zählern Vorletzter, die Gäste konnten in dieser Saison noch gar nicht punkten und tragen die Rote Laterne.

Spannung ist in Irschenberg also garantiert: Entweder können die Platzherren den ersten Dreier feiern, oder die Wiesseer holen die ersten Zähler der Spielzeit. „Wir sind froh, dass es unter der Woche weitergeht und wir uns gleich rehabilitieren können“, sagt Irschenbergs Trainer Christian Pralas nach der knappen 2:3-Niederlage vom Wochenende gegen den TuS Geretsried II. „Wir brennen auf das Spiel. Personell haben wir noch einige Sorgen, aber wir müssen das Beste draus machen und den Kopf oben behalten.“

Auch die Wiesseer wissen natürlich um die Bedeutung dieser Partie. „Nach vier Niederlagen am Stück sind wir heiß darauf, den Negativlauf zu stoppen“, sagt Abteilungsleiter Christian Leibold. „Wir sind trotz einiger Ausfälle zuversichtlich. Irschenberg ist ein robuster Gegner mit einem neuen Trainer, der schwer einzuschätzen ist.“