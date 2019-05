Maier: „Hausham hat mehr zu verlieren als wir“

Derby: TuS Holzkirchen II empfängt Knappen

von Markus Eham schließen

Um viel geht es, wenn der TuS Holzkirchen II am Samstag die SG zum Landkreis-Derby empfängt. Der TuS kann den Klassenerhalt sicher stellen, die Knappen können einen Schritt in Richtung Relegation machen.

Holzkirchen – Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen wohl kaum sein. Wenn am Samstagnachmittag der TuS Holzkirchen II die SG Hausham zum Landkreis-Derby in der Fußball-Kreisliga 1 empfängt, dann können die einen ihre gute Saison krönen, die anderen brauchen jeden Punkt zum nackten Überleben in der Kreisliga 1. „Im Falle eines Sieges müssen wir uns eigentlich keine Sorgen mehr machen“, sagt Holzkirchens Coach Alexander Maier.

Allerdings stehen für den TuS II gegen Hausham mehr als nur drei Punkte auf dem Spiel. Es geht vielmehr um eine Wiedergutmachung nach der bösen 2:10-Klatsche in Brunnthal vom vergangenen Wochenende. „Wir hätten unter der Woche gar nicht so viel Zeit gehabt, alle Fehler zu analysieren“, sagt Maier scherzhaft. „Daher haben wir die Partie abgehakt.“ Der Coach wähnt seine Schützlinge gerüstet für das Aufeinandertreffen mit Hausham.

Unterdessen haben die Knappen am Mittwochabend mit dem 2:2 zu Hause gegen die DJK Waldram einen Achtungserfolg gefeiert. Am Ende waren es sogar zwei Punkte zu wenig. „Wenn man in der 90. Minute den Ausgleich kassiert, ist das natürlich immer beschissen“, gibt Haushams Trainer Hans Ostner an. „Aber wir müssen mit dem Punkt leben.“ Nun wollen die Knappen alles daran setzen, um nun auch gegen Holzkirchen etwas Zählbares zu holen. „Wir werden weiter machen und in vier Wochen wird abgerechnet“, sagt Ostner. Derzeit trennen den Vorletzten zwei Zähler vom Relegationsplatz.

Mit eben jenen Plätzen will der TuS Holzkirchen II nach diesem Wochenende nichts mehr zu tun haben. „Wir müssen selbstbewusst auftreten“, stellt Maier klar. Schließlich habe „Hausham viel mehr zu verlieren als wir“. Sorgen bereitet ihm nur die personelle Situation. Florian Mayer fällt mit Verdacht auf Syndesmosebandriss sicher aus. Gleiches gilt für Marco Stadlbauer aus beruflichen Gründen. Immerhin ist Kapitän Fabrizio Capocefalo zurück. Zudem trainierten Drilon Shukaj (Schulter) und Vincent Scheidemann (Muskelfaserriss) während der Woche. Wie lange es bei beiden reicht, ist unklar.

Zumindest personell plagen die Haushamer geringere Sorgen. Einzig Kilian Siglreitmaier muss wohl passen. „Dennoch ist Holzkirchen klarer Favorit“, meint Ostner. „Aber jeder, der die Tabelle liest, weiß, dass das für uns die entscheidenden Spiele sind.“ Entscheidend ist es auch für die Bayernliga-Reserve. Mit einem Sieg wäre ihr der Klassenerhalt nur noch theoretisch zu nehmen. „Wir wollen das Spiel von Anfang in die richtigen Bahnen zu lenken.“ Wenn das gelingen sollte, werden die Sorgen der SG noch größer werden.

