Bonusspiel für SV Miesbach

Meister SV Brunnthal zu Gast

Mit einem Punkte wäre SV Miesbachs Trainer Sepp Sontheim schon mehr als zufrieden. Schließlich ist am Samstag Aufsteiger TSV Brunnthal zu Gast.

Miesbach – Auch wenn der SV Miesbach vier Spieltage vor Ende der Fußball-Kreisliga-Saison mitten im Abstiegskampf steckt, können Miesbacher ohne Druck ins drittletzte Heimspiel gehen. Der Grund: Als Gegner reist am Samstag der TSV Brunnthal an, die sich am vergangenen Wochenende zum Meister gekrönt und damit den Aufstieg in die Bezirksliga eingetütet haben. Zudem sind die Gäste in dieser Spielzeit noch ungeschlagen und wollen dieser Serie bis zum Saisonende ausbauen.

„Brunnthal ist das überragende Team der Liga“, sagt Miesbachs Trainer Sepp Sontheim. „Ich sehe weder einen Vor- noch einen Nachteil darin, dass Brunnthal bereits aufgestiegen ist.“ Personell sieht es gut aus, alle Mann sind an Bord. Im Vergleich zur 0:3-Niederlage beim ASV Habach könnte es die eine oder andere Umstellung in der Startelf geben. „Ich habe schon unter der Woche im Training etwas ausprobiert“, verrät Sontheim. „Vielleicht bekommen die älteren Spieler eine Pause, aber mehr als ein oder zwei Positionen werden sich nicht ändern.“ Auch wenn die Miesbacher im Kampf um den Klassenerhalt jeden Zähler gut gebrauchen könnten, wird der Coach seinen Schützlingen keinen Druck machen. „Gegen eine offensiv überragende Mannschaft wie Brunnthal werden wir natürlich etwas defensiver beginnen. Gegen den Tabellenführer wäre ich auch mit einem Punkt zufrieden.“

Das Hinspiel endete für den SV in einem Debakel. Brunnthal siegte mit 9:2. „Ich bin mir sicher, dass das nicht mehr vorkommen wird“, sagt der Coach. „Ich sehe das Spiel gegen Brunnthal als Vorbereitung auf die letzten drei Endspiele. Noch ist für uns alles möglich.“ Im Saisonendspurt warten noch der TuS Holzkirchen II, der TSV Murnau und der Ohlstadt auf die Miesbacher. Dann muss der SV am besten jeweils drei Punkte einfahren. Nun aber wartet erst einmal das Bonusspiel gegen den Meister, bei dem die Miesbacher nur gewinnen können.

ts