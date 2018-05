Derby ohne Zugzwang

Fußball: Kreisliga 1

von Sofia Eham schließen

Im Kreisliga-Derby zwischen dem FC Real Kreuth und dem TuS Holzkirchen II dürfen sich zahlreiche Jugendspieler beweisen. Hinterher gibt es Freibier.

Kreuth – Ein Derby zwischen dem FC Real Kreuth und dem TuS Holzkirchen II verspricht in der Regel Hochspannung. Danach sieht es an diesem Wochenende aber nicht aus. Denn um besonders viel geht es weder für Kreuth noch für Holzkirchen. „Ich hoffe auf einen engagierten Sommerkick“, formuliert es FC Reals Trainer Bernhard Gruber charmant.

Für seine Mannschaft sind nämlich seit der Niederlage gegen die SG Hausham am vergangenen Freitag alle Aufstiegshoffnungen passé. Auf den sechsten Tabellenplatz sind die Enterbacher abgerutscht, und an dieser Position wird sich laut Gruber auch nichts mehr ändern. Auch für die Gäste aus Holzkirchen brachte der vergangene Spieltag eine Entscheidung – allerdings in diesem Fall eine positive: Der Klassenerhalt ist für die Bayernliga-Reserve fix. „Wir haben gegen Kreuth also keinen Siegeszwang“, erklärt TuS-Coach Alexander Maier.

Den gibt es aufseiten der Kreuther auch nicht mehr. Allerdings ist die Begegnung für sie bereits das letzte Saisonspiel – und das auch noch zuhause. Ein bisschen was bieten will man da den treuen Enterbacher Fans also schon. Doch dabei kann Gruber nur auf einen sehr schmalen Kader bauen: In der vergangenen Partie mussten sowohl Torhüter Louis Sachau als auch Torjäger Franz Huber verletzungsbedingt vom Feld. Sachau wurde bereits am Meniskus operiert, Huber fehlt bis auf Weiteres mit einem Muskelbündelriss. Zu diesen beiden Ausfällen kommen noch Sergiu Sandra und Lukas Paetzold, die bereits im Urlaub sind. „Ich werde wohl den einen oder anderen aus der Jugend bringen“, sagt Gruber. „Hoffentlich ist Holzkirchen auch nicht so gut aufgestellt.“

Diese Hoffnung dürfte sich erfüllen. Bei den Gästen schlägt neben den vielen Verletzungsausfällen noch das Fehlen von Kapitän Fabrizio Capocefalo zu Buche. „Wir haben sechs bis sieben Ausfälle“, meint Maier. „Es bietet sich also an, so viele Spieler wie möglich von der U19-Mannschaft mitzunehmen, die sich beweisen können.“

Denn ein bisschen was beweisen wollen beide Landkreis-Teams im Derby durchaus. „Wir fahren schon mit Ehrgeiz und Siegeswillen nach Kreuth“, erklärt Maier. „Das heißt aber Spaß haben ohne Zugzwang.“ Ähnlich sieht es Gruber, der sich „schon reinhauen“ will. Für den Fall, dass das Spiel kein fußballerischer Leckerbissen werden sollte, gibt es laut Gruber für die Fans zumindest aber Freibier. Und einen ersten Einblick auf die kommenden Jahre, denn durch die Kadersituation beider Landkreisrivalen steht schon fast ein Duell „Jugend gegen Jugend“ (Gruber) an.