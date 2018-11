Dreckiger Sieg für TuS Holzkirchen II

„Ohlstadt war in keiner Weise schlechter als wir“

Dank eines Elfmeters schlägt der TuS Holzkirchen II den SV Ohlstadt. Mit acht Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone geht das Team von Alexander Maier nun in die Winterpause.

Holzkirchen – Alexander Maier sollte Recht behalten. Sein Wunsch: Mit einem viel zitierten dreckigen Sieg in die Winterpause zu gehen. „Ohlstadt war heute in keiner Weise schlechter als wir“, betont Holzkirchens Coach nach dem knappen 1:0-Sieg in der Kreisliga 1 über den SVO. „Aber wir sind natürlich sehr zufrieden.“

Dabei dürfte Holzkirchens Coach besonders die defensive Leistung seiner Schützlinge gefallen haben. „Wir haben eigentlich nur zwei Chancen hergegeben“, meint Maier. In der Schlussphase der ersten Hälfte brachen die Gäste aus dem Werdenfels so zwei Mal über die linke Seite durch, doch beide Male ohne Erfolg. Die größte Möglichkeit vergab dabei Ohlstadts Bernhard Kurz, der aus rund elf Metern das Leder über das Tor setzte. In den ersten 45 Minuten sei seine Mannschaft vor allem bei den zweiten Bällen „recht passiv“ gewesen, berichtet Maier.

Das wurde im zweiten Durchgang besser. „Da hatten wir viel mehr Spielkontrolle“, lobt Maier. Wirkliche Chancen blieben aber aus. „Im letzten Drittel waren wir einfach glücklos heute.“ Nicht zuletzt lag das daran, dass die Ohlstädter nach einer dramatischen Woche – mit dem Rücktritt des bisherigen Cheftrainers Markus Eberhart – überaus leidenschaftlich verteidigten. Für die entscheidende Aktion sorgte letztlich ein Foulelfmeter. Nach einer verunglückten Abwehr der SVO-Hintermannschaft sprang der Ball zu TuS-Kapitän Fabrizio Capocefalo, der verzögerte kurz und kam dann zu Fall. Die folgende Aufgabe aus elf Metern übernahm der Holzkirchner Torjäger vom Dienst persönlich und verwandelte sicher zur 1:0-Führung nach einer knappen Stunde.

Anschließend verpassten es die Holzkirchner aber, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Zwei Kontersituationen über den eingewechselten Johann Fuchs blieben erfolglos. „Wir sind froh, dass wir das Ergebnis über die Zeit gebracht haben“, sagt Maier. Besonders gefallen dürfte ihm zudem, dass sein TuS Holzkirchen II mit starken 24 Punkten und acht Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone in die Winterpause geht.

TuS Holzkirchen II – SV Ohlstadt 1:0 (0:0)

TuS Holzkirchen II: Grünewald – Hummelsberger, Adam, Shukaj, Stadlbauer – Mayer, Ferraro, Scheidemann – Capocefalo (88. Kriege), Mündl (58. Fuchs), Wilms (73.Eichner). Tor: 1:0 (57.) Capocefalo (FE). Gelbe Karten: Kurz, Schedler, Schwinghammer. Schiedsrichter: Rupert Schneider (SF Bichl). Zuschauer: 50.