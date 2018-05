Ein Sieg zu Müllers Abschied

Fußball: Kreisliga 1

von Markus Eham schließen

Der TuS Holzkirchen II feiert einen ungefährdeten 4:2-Sieg gegen SV Eurasburg-Beuerberg. Für Trainer Markus Müller war es ein gelungener Abschied, auch wenn er jetzt etwas Wehmut verspürt.

Holzkirchen – Der Abschied ist geglückt. Ein nie gefährdeter 4:2-Sieg zum Abschluss bedeutete für den TuS Holzkirchen II einerseits ein positives Ende der Saison 2017/18. Und andererseits bescherte dieses Resultat dem scheidenden Coach Markus Müller einen Abschied nach Maß. „Die Jungs haben gewonnen“, sagt der TuS-Trainer. „Das ist heute das Wichtigste.“

Zuvor erhielten in den finalen 90 Minuten der Spielzeit in der Kreisliga 1 noch einmal zahlreiche Youngster ihre Chance im grün-weißen Trikot. So durfte Michael Dieterich zum ersten Mal das Holzkirchner Tor hüten, Andreas Priller kam zu seinem Startelf-Debüt, und Johann Fuchs stürmte erneut von Anfang an. Die Geschichte des Spiels ist hingegen schnell erzählt. Es sei „mehr oder weniger ein geschmeidiger Sommerkick“ gewesen meint Müller. Klar, denn für beide Teams ging es faktisch um nichts mehr. „Wir hatten aber so viele Chancen“, resümiert der TuS-Coach. „Eigentlich hätten wir höher gewinnen müssen.“

Vincent Scheidemann brachte die Platzherren nach fünf Minuten in Führung, doch nach einer Viertelstunde schaffte Eurasburg durch Matthias Maier den Ausgleich. Leo Eichner sorgte dann mit dem Halbzeitpfiff für die 2:1-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel legten die Holzkirchner noch einen Gang zu. Die Folge: Nach Toren von Drilon Shukaj sowie erneut durch den bärenstarken Eichner zog der TuS zwischenzeitlich auf 4:1 davon, ehe Eurasburg im Gegenzug nach einem verschossenen Elfmeter von Holzkirchens Dominik Stadler durch Leon Waldherr den 4:2-Endstand markierte. Unterdessen durfte eben Abwehr-Recke Stadler noch sein Comeback feiern. Der Defensiv-Spezialist kam nach langer Verletzungspause in der 77. Minute für Lukas Krepek aufs Feld.

Für Müller ist hingegen die Zeit auf der Holzkirchner Trainerbank nun zu Ende. „Es ist jetzt schon ein wenig Wehmut dabei“, gibt Müller zu. „Aber ich konnte mich ja schon eine gewisse Zeit darauf vorbereiten, und im Großen und Ganzen passt das jetzt schon für mich.“ Und wenn man seinen Worten glauben darf, ist es ja auch nur ein Abschied auf Zeit.

TuS Holzkirchen II – SV Euraburg-Beuerberg 4:2 (2:1)

TuS Holzkirchen II: Dieterich – Priller,Krepek (77. Stadler), Mayer, Hummelsberger (51. Immle) – Eichner, Scheidemann, Ferraro, Adam, Fuchs – Shukaj.

Tore: 1:0 (5.) Scheidemann, 1:1 (13.) Maier, 2:1 (45.) Eichner, 3:1 (50.) Shukaj, 4:1 (83.) Eichner, 4:2 (86.) Waldherr.

Schiedsrichter: Gerhard Kirchbichler (ASV Antdorf).

Zuschauer: 50.