Eines der letzten Problemspiele für TuS Holzkirchen II

Ausswärtspartie beim SV Ohlstadt

von Markus Eham schließen

Der TuS Holzkirchen II fährt am Sonntag ersatzgeschwächt zum SV Ohlstadt. „Danach dürfte es besser werden“, hofft Trainer Alexander Maier.

Holzkirchen – Eines hat sich beim TuS Holzkirchen II im Training während der Woche gezeigt: Die Bayernliga-Reserve hat noch viel Luft nach oben. Nach dem mitunter schmeichelhaften 1:1-Remis im Kreisliga-Derby gegen den FC Real Kreuth hadert Coach Alexander Maier: „Wir haben es einfach nicht geschafft, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben.“

Das soll nun beim zweiten Auftritt am Sonntag in Ohlstadt zumindest punktuell besser werden. Ein vorsichtig formulierter Wunsch, denn Maier muss seine erste Elf wohl an einigen Stellen umbauen. So haben sich sowohl Angreifer Dimitri Wilms als auch Keeper Michael Dieterich in den Urlaub verabschiedet. Zudem steht hinter den Einsätzen von Lukas Krepek (Rückenprobleme) und Dominik Stadler (angeschlagen) ein dickes Fragezeichen. Dagegen kehren aber Vincent Scheidemann ins Mittelfeld sowie Markus Grünewald ins Tor zurück. „Das ist eines der letzten Problemspiele“, sagt Maier. „Danach dürfte es besser werden.“ Keine Garantie, schließlich gibt Holzkirchens Coach unumwunden zu, dass „wir gegen Kreuth auf dem Papier qualitativ eine bessere Mannschaft hatten.“ Die Leistung war aber ausbaufähig. „Vielleicht ist das ja die Chance für einige andere Spieler, um sich zu beweisen“, hofft Holzkirchens Trainer.

Schwer dürfte die Aufgabe in Ohlstadt allemal werden. Einerseits gewann die Mannschaft aus dem Werdenfelser Land zum Auftakt gegen den TSV Murnau klar und deutlich mit 3:0. Andererseits verfügen sie „über zwei bis drei Spieler, die immer eine Kiste machen können“, betont Maier. Daher muss es den Holzkirchnern im ersten Auswärtsspiel der Saison gelingen, die Zweikämpfe anzunehmen und sich auf die zu erwartende physische Spielweise einzustellen. Zumindest besser als zuletzt gegen Kreuth.