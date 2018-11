Expertentipp von Fredl Hollmann

Expertentipp Kreisliga 1

von Thomas Spiesl schließen

Gleich zwei Derbys stehen am Wochenende in der Kreisliga 1 an. Den Tipp dazu hat Fredl Hollmann, Sportlicher Leiter des SV Miesbach.

Landkreis - Auch in der Saison 2018/19 gibt es wieder den Expertentipp. Für alle, die die Rubrik noch nicht kennen, gibt’s hier eine kurze Erklärung:

In der Kreisliga 1, der Kreisklasse 2 und der A-Klasse 3 tippen jede Woche Experten den aktuellen Spieltag in ihrer Liga. Den Anfang machen die Trainer. Sind alle durch, geht es mit den Kapitänen, Spielern und Abteilungsleitern weiter.

Wichtig ist dabei, dass die jeweiligen Experten nicht nur die Partien der anderen Teams, sondern auch die ihrer eigenen Mannschaft tippen. Blamieren kann sich hier niemand, denn dabei sein ist in diesem Fall alles. Daher gibt es auch nichts zu gewinnen. Viel Spaß beim Ergebnisse vergleichen.

Fredl Hollmann ist 61 Jahre alt, kommt aus Miesbach und ist seit 2012 Sportlicher Leiter des SV Miesbach.

Hier sein Tipp für den 14. Spieltag in der Fußball-Kreisliga 1:

FC Real Kreuth - TuS Holzkirchen II 3:1

TSV Otterfing - SV Miesbach 1:2

DJK Waldram - ASV Habach 2:2

SV Ohlstadt - TSV Murnau 1:3

FC Deisenhofen II - TSV Brunnthal 2:4

SG Hausham - Lenggrieser SC 1:3

SF Aying - ASV Antdorf 2:1