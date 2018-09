Kreuth will seine Position festigen

Vor der Partie beim TSV Murnau

Einen Gegner auf Augenhöhe erwartet den FC Real Kreuth am Samstag mit der Partie beim TSV Murnau.

Kreuth – Nach dem Derbysieg gegen den SV Miesbach vergangene Woche ist der FC Real Kreuth wieder voll in der Spur. Geht es nach Trainer Bernhard Gruber, kann es an diesem Wochenende gegen den TSV Murnau gleich mit dem nächsten Sieg weitergehen. „Das wird ein wichtiges Spiel, in dem wir hoffentlich Punkte holen.“

Als wichtig empfindet er diese Begegnung vor allem aus dem Grund, dass Gruber Murnau „auf Augenhöhe“ einstuft. Nicht nur spielerisch, sondern gerade in Bezug auf die Tabellensituation. „Die wollen ins sichere Mittelfeld“, vermutet der Coach. Dahin also, wo auch er seine Mannschaft sehen möchte. Derzeit liegt Kreuth mit acht Punkten auf dem achten Platz. Der TSV mit einem Punkt weniger auf Rang zehn. „Wenn wir gewinnen, würden wir sie also gut hinter uns lassen“, sagt der Kreuther Trainer.

Nun galt Murnau in den vergangenen Jahren nicht gerade als Angstgegner – die vergangenen drei Begegnungen hat Kreuth für sich entscheiden. Eine glanzvolle Saison lieferte der TSV bisher auch nicht gerade ab, konnte aber in einem Spiel zumindest für eine Überraschung sorgen: Gegen den Aufstiegsaspiranten FC Deisenhofen II gewann die Elf um Trainer Michael Adelwart mit 2:1. Allerdings trat Deisenhofen auch nicht mit Topbesetzung auf. „Aber auch gegen Hausham hat Murnau gewonnen“, betont Gruber und fügt hinzu: „Das muss man erst mal schaffen.“

Ein gewisser Respekt ist also da vorm künftigen Gegner. Gruber erwartet eine ausgeglichene Partie, von der er sich erhofft, dass „das Glück auf unserer Seite ist“. Große Veränderungen in seinem Kader wird es dabei nicht geben. Lediglich die Frage, ob Louis Sachau oder Florian Stecher im Tor steht, blieb vorerst nicht geklärt. Klar ist dafür: Wer gewinnt, verfestigt die Stellung in der Tabellenmitte. Wer verliert, rutscht ab in Richtung Abstiegszone.