Probst: „Drei Punkte und Hausham ist abgehakt“

TSV Otterfing muss in Aying gewinnen

von Hans-Peter Koller schließen

Der TSV Otterfing will sich am Samstag bei den SF Aying für Derby-Niederlage gegen SG Hausham rehabilitieren.

Otterfing – Das hintere Tabellen-Drittel der Fußball-Kreisliga 1 ist am vergangenen Wochenende durch die Siege des SV Miesbach und der SG Hausham eng zusammen gerückt. Mit den SF Aying und dem TSV Otterfing treffen am Samstag zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt gegensätzlich abschnitten. Die Sportfreunde rangen den SV Ohlstadt nieder, die Nordring-Elf wurde für ihr halbherziges Auftreten in Hausham mit 0:3 abgestraft.

Nur die zwölf Kilometer Entfernung gesehen, hat der Vergleich zwischen dem TSV Otterfing und den SF Aying Derby-Charakter. Die Landkreisgrenze aber sorgt für Distanz. „Wir haben zwei vollkommen gegensätzliche Spiele analysiert und das Positive herausgezogen“, gibt der TSV-Trainer Mike Probst das Thema der Spielersitzung preis. Von der Partie in Hausham blieb so gut wie nichts Positives übrig. Wohl aber von dem Spiel gegen die DJK Waldram. „Da war Feuer drin. Da wurde gelaufen und gekämpft.“

Dass die beiden Begegnungen verloren gingen, hatte auch personelle Gründe. Eigentlich sollte Florian Bacher eine muskuläre Verletzung auskurieren. Aber er probierte es doch und ging jeweils früh vom Platz. Auch Maxi Dengler wärmte sich zweimal auf, um dann abzuwinken. So wie die lädierte Leiste schmerzt, hätte er sein Team nicht unterstützen können. Und Alexander Küfler sagte sogar das Aufwärmen ab. Er ist seit drei Wochen außer Gefecht. Das Knie schwillt bei Belastung sofort an.

In Hausham kam ein weiteres Problemen hinzu. Die Einstellung, der Biss, im Derby nicht leer auszugehen, war schlichtweg nur unterschwellig vorhanden. „Unsere jungen Spieler haben das volle Vertrauen“, sagt Probst. „Aber in Aying müssen sie, genauso wie die Anderen auch, liefern. Hier drei Punkte und Hausham ist abgehakt.“ Der Coach wäre also nicht einmal mit einem Unentschieden zufrieden. Wenn der TSV in Aying gewinnen will, muss an erster Stelle Michael Demmel bewacht werden. Der Sachsenkamer trug im Hinspiel mit zwei Treffern maßgeblich zum

3:1-Erfolg der SF bei.

