Mike Probst fordert Leistung

Fußball: Kreisliga 1

von Hans-Peter Koller schließen

Die Saison verlief für den TSV Otterfing alles andere als optimal. Am Schluss soll es jetzt noch einen Sieg geben. Dafür will Trainer Mike Probst aber Einsatz sehen.

Otterfing – Unabhängig vom Ergebnis sind sowohl der TSV Otterfing als auch der ASV Antdorf mit dem Saisonverlauf nicht zufrieden. Aber die Elf vom Nordring, die den Bezirksliga-Aufstieg angepeilt hatte, ist mit einem blauen Auge, dem Klassenerhalt davon gekommen. Nicht so der ASV Antdorf. Das Urgestein der Fußball-Kreisliga 1 muss in die Verlängerung und trifft in der Relegation auf den Vizemeister der Kreisklasse 2, also den SV Helfendorf oder den TuS Geretsried II.

„Wir wollen einen versöhnlichen Saisonabschluss und dementsprechend werden wir uns auch präsentieren“, erklärt Mike Probst. Otterfings Trainer kann nahezu Bestbesetzung aufbieten. Abgesehen von Christian Herzog, der mit Schulterbeschwerden ausfällt, ist alles an Bord, was Rang und Namen hat. Es stehen also auch die zuletzt verhinderten Kurzurlauber Bastian Götzfried und Alexander Lankes zur Verfügung. Dass es Probst damit ernst ist, wenn er Leistung einfordert, musste zuletzt der TSV Brunnthal erfahren, der sich nach einem 2:2-Remis gegen die Otterfinger von der Aufstiegs-Relegation verabschieden musste.

Der ASV Antdorf ist auch bei weit zurückreichenden Statistiken permanent in der Kreisliga zu finden. Doch die Serie droht zu reißen. Das Abstiegsgespenst ist präsent. „Das Ergebnis ist für uns zweitrangig. Ich erwarte in Otterfing mit Blick auf die Relegation einen engagierten Auftritt“, sagt Coach Jürgen Staiger. Keine einfache Aufgabe für einen Trainer, dessen Team jüngst eine 0:10-Schlappe gegen den FC Deisenhofen II und eine 0:8-Abfuhr gegen den TSV Brunnthal eingefahren hat.