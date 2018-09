Schwerer Ausfall beim TuS Holzkirchen II

Vor dem Heimspiel gegen ASV Habach

von Markus Eham schließen

Hiobsbotschaft für den TuS Holzkirchen II vor dem Heimspiel gegen den ASV Habach: Abwehrchef Lukas Krepek hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Holzkirchen – Die Freude über den so wichtigen Auswärtssieg beim FC Deisenhofen II hielt bei der Reserve des TuS Holzkirchen nur kurz an. Der Grund: Abwehrchef Lukas Krepek verletzte sich in der Schlussphase der Fußball-Kreisliga-Partie bei einem Zweikampf schwer am Knie. Eine genauere Untersuchung wenige Tage später ergab, dass sich der Innenverteidiger einen Kreuzbandriss zugezogen hat. „Wir haben uns den Sieg dadurch natürlich teuer erkauft“, sagt Holzkirchens Trainer Alexander Maier. Und das ausgerechnet vor dem schwierigen Heimspiel am Samstag gegen den Tabellenführer ASV Habach.

Krepeks Ausfall dürfte die Bayernliga-Reserve hart treffen. „Er war richtig gut in Form“, bestätigt sein Coach Maier. Wer Krepek im Abwehrzentrum nun ersetzen soll, steht freilich noch nicht fest. Als aussichtsreichster Kandidat gilt Tobias Adam, der diese Rolle bereits mehrmals in der Spielzeit ausüben durfte. Doch unabhängig von den Holzkirchner Personal-Rochaden dürfte klar sein: Die Reserve wird am Samstag – ähnlich wie am vergangenen Wochenende in Deisenhofen – eine stabile Defensivleistung benötigen. „Habach verfügt über sehr viel Power nach vorne“, betont Maier und fügt an: „Außerdem sind sie extrem kompakt.“

Der Blick auf die Tabelle bestätigt die Aussagen des TuS-Trainers. Schließlich hielten sich die ASV-Kicker in den ersten sechs Partien der noch jungen Saison bislang schadlos und mussten in diesem Zeitraum noch keine Niederlage einstecken. Noch dazu kassierte Habach bis dato nur drei Gegentreffer. Respekt flößen diese Zahlen natürlich schon etwas ein. Angst haben die Holzkirchner aber nicht. „Wir kommen immer besser in Fahrt“, meint Maier. „Wir werden alles, was wir haben, dagegensetzen.“