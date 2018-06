Hausham belohnt selbst belohnt

Nicht zum Zug kamen die Spieler des ASV Habach (in Blau) gegen starke Haushamer.

Fußball: Kreisliga 1

von Hans-Peter Koller schließen

Die SG Hausham feiert einen gelungenen Saisonabschluss und vermiest dem ASV Habach mit dem 3:1-Sieg die Relegation.

Hausham – Es waren nicht nur drei Punkte, die sich die SG Hausham am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga 1 gegen den ASV Habach geholt hat. Der 3:1-Erfolg bringt den Knappen eine positive Stimmung für die vierwöchige Sommerpause. Dass der ASV an der Zentralen Sportanlage Federn ließ und damit die Aufstiegsrelegation abhaken muss, war kein Pech. Die Haushamer waren vor allem in der zweiten Halbzeit die effektivere Mannschaft mit den besseren Chancen. „Die Burschen haben sich selbst belohnt“, erklärt Hans Ostner. „Das war eine taktische wie spielerische Topleistung.“

Der SG-Trainer musste aber bis zur zweiten Halbzeit warten, ehe die mehrfach gut herausgespielten Möglichkeiten zu einem Treffer führten. Nach dem Fehler eines Habacher Innenverteidigers sprintete Manuel Marcks in die Lücke und schob zum 1:1-Ausgleich (59.) ein. In der verbleibenden halben Stunde kamen die Gäste mit dem druckvollen Auftreten der Haushamer nicht mehr zu Recht. Bei den Knappen war einfach mehr Bewegung im Spiel. Jederzeit war mindestens ein Spieler, der sich freigelaufen hatte, anspielbereit. Das 2:1 (64.) war wunderbar herausgearbeitet: Lukas Grill schickte Marcks auf dem Flügel steil. Der Torschütze des 1:0 drang bis zur Grundlinie vor und passte zum im Zentrum mitgelaufenen Grill zurück, der vom Elfmeterpunkt aus einschob. Auch dem 3:1 (86.) ging ein sehenswerter Spielzug voraus. Maximilian Papst schlug eine weite Flanke auf Marcks, der nach einem kurzen Sprint den freistehenden Grill bediente. Dessen Linksschuss war platziert und nicht zu halten.

Auf 90 Minuten gesehen konnte der ASV Habach exakt drei Torchancen vermelden. Zu wenig, um die Haushamer damit in Verlegenheit zu bringen. „Jetzt kommt dann das Volksfest und das eine oder andere Grillfest“, verrät Trainer Ostner, wie er und seine Knappen die fußballlose Zeit bis zum Trainingsauftakt überbrücken wollen.

SG Hausham – ASV Habach 3:1 (0:1)

SG Hausham: Edenhofer – Baumgartner, Kloiber, Schauer – Chraloglu, Volk (46. Wagenpfeil), Grill, Papst, Büchl – Bischof (82. Siglreitmaier), Marcks. Tore: 0:1 (13.) Nebel, 1:1 (59.) Marcks, 2:1 (64.) Grill, 3.1 (86.) Grill. Gelbe Karten: Schauer, Kloiber, Grill – Adelwart. Gelb-Rote Karte: Papst (SG/87./wiederholtes Foul). Schiedsrichter: Thomas Jansen (SV RW Lamersdorf). Zuschauer: 100.