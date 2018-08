SG Hausham mit personellen Problem

Mit zehn Spielern zum TSV Brunnthal

von Hans-Peter Koller schließen

Neun Feldspieler und ein Torwart standen Freitagnachmittag auf der Liste von Hans Ostner. Bis zum Spiel beim TSV Brunnthal am Sonntag, hofft der Trainer der SG Hausham noch auf Unterstützung aus der Zweiten Mannschaft.

Hausham – Die Kreisliga-Begegnung der SG Hausham beim TSV Brunnthal am Sonntag steht unter keinem guten Stern. Zumindest nicht aus Sicht der Knappen. Sofort nach Veröffentlichung des Spielplan-Entwurfs wandten sich die Haushamer an ihren Gegner, mit der Bitte um Verlegung. Und auch aus den Gründen wurde kein Geheimnis gemacht. Die Antwort kam zögerlich, aber unmissverständlich: Verlegungsantrag abgelehnt. Somit muss SG-Trainer Hans Ostner in die Trickkiste greifen, um überhaupt elf Aktive auf den Platz schicken zu können. „Murren oder schimpfen steht uns in diesem Fall nicht zu“, sagt Spartenleiter Sepp Eham. „Aber insgeheim sind wir schon etwas verärgert.“

Als Anfang Juli die Eckdaten zur laufenden Saison versandt waren, wurden sofort sämtliche Kommunikationsmöglichkeiten genutzt, um die Haushamer Spieler mit den Terminen vertraut zu machen. Und sofort stellte sich heraus, dass das letzte Wochenende im August für Freizeitaktivitäten begehrt war. „Im Amateursport muss man auch andere Zielsetzungen akzeptieren“, sagt Eham. „Und wenn die Spieler seit vielen Jahren befreundet sind, ist es normal, dass sie auch gemeinsam etwas unternehmen wollen.“

Dass die Knappen mit einer guten Aufstellung durchaus in der Lage sind, mit dem Vorjahres-Fünften mitzuhalten, zeigten sie mit einem torlosen 0:0-Remis im Heimspiel der abgelaufenen Saison. Am Freitag standen auf der Liste von Ostner exakt neun Feldspieler und ein Torwart. Da aber die SG-Reserve am Sonntag bereits um 13 Uhr beginnt, und der Anstoß in Brunnthal erst fünf Stunden später angesetzt ist, versucht der SG-Trainer, einige Aktive der zweiten Garnitur zu einer Doppelschicht zu überreden. „Für uns geht es nicht darum, für eine große Überraschung zu sorgen, sondern das Ganze anständig über die Bühne zu bringen“, meint Eham, dass sich selbst die Außenseiter-Chancen in Grenzen halten.