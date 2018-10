SG Hausham stellt sich selbst ein Bein

Nicht gut verteidigt hat die SG Hausham (in Weiß) bei den beiden Gegentoren.

1:2-Heimniederlage gegen FC Deisenhofen II

von Hans-Peter Koller schließen

Die SG Hausham verliert nach der 1:0-Führung ihr Heimspiel. Dem FC Deisenhofen II reichen zwei Torschüsse zum Sieg.

Hausham – Es ist frustrierend und demoralisierend, was derzeit im Haushamer Fußballlager abläuft. Das jüngste Beispiel hierzu war das gestrige Heimspiel gegen den FC Deisenhofen II. Den Gästen reichten in 90 Minuten ganze zwei Torschüsse, um einen 2:1-Sieg nach Hause zu bringen. Und das, ohne einen einzigen Auswechselspieler auf der Bank. „Die Erste geht vor. Zudem wurde einer kurzfristig krank, und einer hat noch abgesagt“, erklärt FCD-Trainer Florian Lanz die ungewöhnlich leere Ersatzbank und den zeitgleichen Einsatz des Landesliga-Teams in Pfarrkirchen.

Und es hatte auch den Anschein, als wären die Gäste mit einem Unentschieden zufrieden. Die Deisenhofener standen tief in der Abwehr und selbst bei eigenem Ballbesitz wurde nicht aufs Tempo gedrückt. Für die Haushamer begann die Partie optimal. Maximilian Wagenpfeil zog eine Ecke auf den zweiten Pfosten und Lukas Grill sprang bei seinem Kopfballtreffer zum 1:0 (5.) wesentlich höher als der bei ihm stehende Verteidiger.

Optisch spielten die Haushamer fortan gefällig, wobei es die gut gestaffelte Defensive der Gäste schwer machte, in den Strafraum zu kommen. Nur noch Grill, der diesmal knapp über die Querlatte köpfte (39.), kam zu einer Torchance. Die letzte Aktion vor dem Seitenwechsel brachte dem FCD eine Ecke. Dass hier Frederik Heinrichs ohne Gegenspieler zum 1:1 einköpfen konnte, war schwach.

Der zweite Abschnitt spielte sich zum Großteil im Mittelfeld ab. Torchancen waren hüben und drüben nicht zu verzeichnen. Eine herausgespielte Chance war es auch nicht, die zum 1:2 (84.) führte, sondern der Fehler eines SG-Verteidigers, der über den Ball trat. Den ersten Schuss konnte Benjamin Edenhofer noch abwehren, aber der Nachschuss passte. „Wenn wir so weiter machen, haben wir nichts in der Liga verloren“, meint Haushams Trainer Hans Ostner. „Denn hier war nicht nur ein, sondern drei Punkte drin.“ Die nächste Chance, es besser zu machen, haben die Knappen bereits am Mittwoch, 3. Oktober. Dann geht es zum Tabellendritten DJK Waldram – auch keine leichte Aufgabe.

SG Hausham – FC Deisenhofen II 1:2 (1:1)

SG Hausham: Edenhofer – Baumgartner, Schauer, Trettenhann, Siglreitmaier – Volk, Grill, Fritz (60. Ngoc), Büchl – Marcks (66. Schmid), Wagenpfeil. Tore: 1:0 (5.) Grill, 1:1 (46.) Heinrichs, 1:2 (84.) Gerhartsreiter. Gelbe Karten: Büchl, Grill – Huber, Schuh, Gerhartsreiter. Schiedsrichter: Roland Thiess (TuS Geretsried). Zuschauer: 60.