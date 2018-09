SG Hausham will zumindest einen Punkt holen

Heimspiel gegen FC Deisenhofen II

von Hans-Peter Koller schließen

„Deisenhofen ist gut, aber nicht sehr gut gestartet“, sagt SG Haushams Spartenleiter Sepp Eham. Daher soll am Sonntag gegen die Landesliga-Reserve mindestens ein Punkt her.

Hausham – Die Reserve des FC Deisenhofen ist bekannt als Talentschmiede. Wie sich allerdings die junge Elf aus dem Münchner Süden am Sonntag bei der SG Hausham präsentieren kann, liegt in der Hauptsache an den Knappen selbst. Gelingt es, die technische Überlegenheit der gegnerischen Kicker mit großer Laufarbeit und durch Zweikämpfstärke einzudämmen, kann zumindest ein Pünktchen heraus springen.

„Deisenhofen ist gut, aber nicht sehr gut gestartet“, erklärt Sepp Eham. „Und weil‘s noch nicht optimal läuft, rechne ich zumindest mit einem Unentschieden.“ Laute Töne, die der Spartenleiter da anschlägt, wenn man auf die Kreisliga-Tabelle mit nur zwei Punkten blickt. Aber Eham hat einen Aufwärtstrend erkannt. Zu einen treffen die Stürmer Maximilian Wagenpfeil und Manuel Marcks – wie zuletzt gegen den SV Ohlstadt und den TSV Otterfing. Zum anderen reichte eine durchschnittliche Leistung, um Otterfing beim 2:2-Remis der Vorwoche an den Rand einer Niederlage zu bringen. Positiv ist zudem, dass Alexander Kloiber nach einer Fortbildung in Dänemark in den Kader zurückgekehrt ist. Er ist an der Seite von Kapitän Benedikt Schauer, der rechtzeitig von einem Kurzurlaub aus Südtirol kommen wird, eine feste Größe in der Abwehr.

Die optimale Besetzung kann Hans Ostner trotzdem nicht aufbieten. Maximilian Papst, Ferhat Aksoy, Alex Bayer und Simon Beck sind verletzt. Der Trainer ist dennoch sicher, dass die Bank wohl bestückt sein wird. Der FC Deisenhofen II unter Coach Florian Lanz, der die jüngste Mannschaft der Spielklasse trainiert, hat mit Rudi Geratsreiter und Oliver Henecka, den diesjährigen Neuzugang vom TSV Pöttmes, zwei gefährliche Stürmer. Deren Kreise gilt es einzuengen. „Wir haben das besprochen und werden entsprechend reagieren“, sagt Ostner.