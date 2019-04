SV Miesbach trennt sich von Trainer Bernd Weiß

„Das war eine reine Bauchentscheidung“

von Thomas Spiesl schließen

Der SV Miesbach hat auf die beiden Niederlagen im Jahr 2019 reagiert und sich von Trainer Bernd Weiß getrennt. Ein Nachfolger steht bereits fest.

Miesbach – Der SV Miesbach hat sich nach der Derby-Niederlage gegen die SG Hausham von Trainer Bernd Weiß getrennt. Der 60-Jährige übernahm die Mannschaft im Jahr 2016 und schaffte vergangene Saison den Aufstieg in die Kreisliga. Derzeit kämpfen die Miesbacher gegen den Abstieg und mussten am Samstag einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Auch das erste Rückenrunden-Spiel bei der DJK Waldram ging mit 1:2 verloren.

„Im Trainingslager war noch alles in Ordnung. Aber nach dem Spiel in Waldram hat man bereits gemerkt, dass es Unstimmigkeiten in der Mannschaft gab“, sagt Miesbachs Zweiter Vorsitzender Michael Feicht. „Am Freitag hat mir mein Bauchgefühl dann gesagt, dass es sein muss.“ Menschlich bedauere er dies. „Das tut brutal weh, aber sportlich brauchen wir eine Veränderung.“ Feicht informierte Weiß nach dem Derby.

„Ich war schon überrascht von der Entscheidung“, sagt Weiß. „Aber man hat schon beim Spiel gesehen, dass einige Spieler nicht so motiviert waren. Ich habe mich mit der Situation hier in Miesbach total identifiziert und man merkt auch, dass hier etwas entsteht.“

+ Sepp Sontheim übernimmt. © Thomas Plettenberg Für den 60-Jährigen wird nun Sepp Sontheim an der Seitenlinie stehen, dessen Josef (25) in der Ersten Mannschaft spielt. Der Coach stellte sich gestern Abend der Mannschaft vor. „Michael Feicht hat mich letzte Woche gefragt, ob ich zur Verfügung stehen würde“, sagt Sontheim. „Aber ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich habe gleich zugesagt, denn einmal wollte ich noch Trainer machen und viele Vereine kommen nicht in Frage, weil ich nicht durch den ganzen Landkreis fahren will.“ Sontheim übernimmt für diese und nächste Saison. „Dann reden wir, ob man noch ein Jahr dranhängt“, sagt der Irschenberger. „Aber nach spätestens zweieinhalb Jahren ist Schluss. Dann gehe ich in Rente.“

Feicht hofft nun auf frischen Wind. „Das war eine reine Bauchentscheidung. In diesem Fall habe ich als Vorstand gedacht und nicht als Spieler“, sagt der Zweite Vorsitzende. „Bernd hat den jungen Spielern viel beigebracht. Natürlich war er enttäuscht, als ich mit ihm nach dem Spiel gesprochen habe.“

Am Sonntag wartet nun gleich ein Kellerduell auf den neuen Coach. Die Miesbacher sind bei den SF Aying zu Gast. Durch die Ergebnisse der Konkurrenz beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer bereits vier Punkte. „Das Minimalziel muss jetzt sein, nicht direkt abzusteigen“, sagt Sontheim. „Die Mannschaft ist zur Zeit total verunsichert. Ich werde den Schwerpunkt mehr auf die Abwehrarbeit legen. Wir müssen wieder einfacheren Fußball spielen. Den Abstiegskampf kann man nicht nur spielerisch lösen.“

ts