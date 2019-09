SV Miesbach will beim ASV Habach punkten

„Wir gehen nicht von unserer Taktik weg“

von Thomas Spiesl schließen

„Ich bin jetzt seit 13 Spielen Trainer in Miesbach. In der Zeit gab es noch kein einziges Unentschieden“, sagt Trainer Josef Sontheim. „Ich hoffe, das bleibt so.“

Miesbach – Einen gelungenen Saisonstart hat der SV Miesbach in der Fußball-Kreisliga 1 hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Josef Sontheim kam mit drei Siegen und einer Niederlage gut aus den Startlöchern. Die einzige Niederlage gab es beim Derby gegen den TSV Otterfing. Am Samstag wartet nun das Spitzenspiel beim ASV Habach.

Für Miesbachs Trainer ist ASV Habach der Favorit

Die Gastgeber haben ebenfalls neun Zähler auf dem Konto und gehören seit Jahren zu den Top-Teams der Kreisliga. „Für mich ist Habach das vermutlich stärkste Team in unserer Klasse“, sagt Sontheim. „Sie sind immer vorne dabei und deshalb auch in diesem Spiel der Favorit.“ Vergangenes Wochenende musste der ASV beim Top-Spiel in Lenggries eine bittere 0:1-Niederlage hinnehmen und will zurück in die Erfolgsspur. Doch auch die Gäste wollen Punkte mitnehmen. „Wir gehen nicht von unserer Taktik weg und werden versuchen, die Räume eng zu machen“, sagt der SV-Coach. „Nach vorne sind wir schließlich immer für ein Tor gut.“ Mit einem Remis will sich Sontheim nicht anfreunden. „Ich bin jetzt seit 13 Spielen Trainer in Miesbach. In der Zeit gab es noch kein einziges Unentschieden. Ich hoffe, das bleibt so.“

Kreuzbandriss bei SV Miesbachs Maximilian Kutzner

Im Tor steht wieder Thomas Dietl, sein Torwart-Kollege Tobias Magritsch ist im Urlaub. „Das ist ein riesiger Vorteil für uns, dass wir zwei so starke Keeper haben“, sagt Sontheim. Allerdings wird es auf anderen Positionen Änderungen geben. Turhan Ulu steht wieder zur Verfügung. Ob es Felix Scherer, der im Urlaub ist, rechtzeitig zum Anpfiff schafft, ist unklar. Weiterhin fehlen Michael Probst und Tachsin Chraloglu. Zudem hat sich die Verletzung von Maximilian Kutzner als Riss des vorderen Kreuzbandes entpuppt.

Die Miesbacher fahren dennoch optimistisch nach Habach. Mit einem Sieg könnten sie sich nicht nur für die bittere 0:3-Niederlage der Vorsaison revanchieren, sondern auch Kapitän Christian Altenburg ein nachträgliches Geschenk machen, der am Donnerstag seinen 30. Geburtstag gefeiert hat.

ts