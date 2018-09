SV Miesbach will fußballerische Mittel einsetzen

Auswärtsspiel beim Lenggrieser SC

von Thomas Spiesl schließen

Der SV Miesbach will am Samstag beim Lenggrieser SC wieder zu seinem Offensivspiel finden. „Wir dürfen nicht nur lange Bälle schlagen“, sagt Trainer Bernd Weiß.

Miesbach – Durch den Heimsieg gegen den ASV Antdorf hat der SV Miesbach den Anschluss zum Mittelfeld des Kreisliga-Klassements hergestellt. Am Samstag sind die Kreisstädter nun beim Lenggrieser SC zu Gast, der mit 14 Punkten aus sieben Spielen zu den Top-Teams der Liga zählt. Die Gastgeber haben etliche Bezirksliga-erfahrene Kicker in ihren Reihen und werden versuchen, sich mit einem Heimsieg im vorderen Tabellendrittel festzusetzen.

Personell kann der SV bis auf die Langzeitverletzten Christian Altenburg und Felix Scherer komplett anreisen. Auch Josef Sontheim steht wieder im Kader. „Wir müssen uns auf jeden Fall steigern, das war keine besondere Leistung gegen Antdorf.“, sagt Trainer Bernd Weiß. Nachdem etliche Kicker erst in der vergangenen Woche zurückgekehrt sind, erhofft er sich in Lenggries bereits eine Steigerung. „Einige Spieler sind lange ausgefallen, das dauert jetzt natürlich etwas, bis sie wieder zu ihrer Form gefunden haben“, erklärt Weiß. Ein weiteres Erfolgserlebnis würde gut tun, schließlich warten in der anstehenden Englischen Woche zwei Duelle gegen die Top-Teams ASV Habach und TSV Brunnthal. Dennoch wollen sich die SV-Kicker nicht in der Defensive verschanzen, sondern wieder zu ihrem gefährlichen Offensivspiel finden. „Wir dürfen nicht nur lange Bälle schlagen“, fordert der SV-Trainer. „Da sind uns die anderen Mannschaften überlegen. Die haben schnellere und körperlich überlegene Spieler.“

Seine Kicker sollen wieder ihre fußballerische Mittel in die Waagschale werfen. Die Miesbacher wollen den kampf- und laufstarken Lenggriesern also Kombinationsspiel und schnelle Angriffe über die Flügel entgegensetzen. Gelingt dies, so ist vielleicht ein Dreier drin, der mit dem Aufrücken ins Mittelfeld des Klassements gleichbedeutend wäre.