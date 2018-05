TSV Otterfing will sich nicht ergeben

Fußball: Kreisliga 1

von Hans-Peter Koller schließen

Der Gegner ist stark, der TSV Otterfing will sich aber nicht kampflos ergeben. Vielmehr soll beim TSV Brunnthal ein Sieg her.

Otterfing – Wer im dichten Gedränge der Kreisliga 1 um Platz zwei nicht die vollen sechs Punkte holt, kann die Aufstiegs-Relegation abhaken. Der TSV Brunnthal hat auf diese Vorgabe mit einem 3:1-Sieg beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Bad Heilbrunn eine Steilvorlage geliefert. Nun will die Elf aus dem Münchner Süden auch dem TSV Otterfing die Zähne ziehen. Coach Mike Probst aber hat etwas dagegen.

„Wenn wir uns wehrlos in unser Schicksal ergeben, dann bin ich der falsche Trainer“, meint Probst. „Man kann sicher in Brunnthal verlieren. Aber es geht um die Begleitumstände.“ Dass es am Nordring zuletzt gegen den ASV Habach ein 1:5 setzte, war dem Ausfall mehrerer Leistungsträger geschuldet. Nun sind die rotgesperrten Maximilian Dengler und Florian Bacher wieder im Aufgebot, und auch die privat verhinderten Alexander Lankes und Maximilian Riblinger stehen im Kader. Zudem bekam Jonas Eder das ärztliche Okay, nach einem Nasenbeinbruch spielen zu dürfen.

Wer gegen den TSV Brunnthal nicht leer ausgehen will, muss vor allem eine Antwort auf Fabian Porr parat haben. Er führt mit 21 Treffern die Torjägerliste an und hat auch gegen Otterfing schon elfmal eingenetzt. „Tore zu schießen ist das eine, die Entstehung zu verhindern das andere“, erklärt Probst. Er fordert, sowohl die finalen Pässe in die Schnittstelle als auch maßgerechte Flanken zu verhindern. In der Hinrunde aber kamen die Brunnthaler auch ohne den verletzten Porr zu einem 3:1-Sieg in Otterfing.

Was sein Aufgebot betrifft, will Probst keine finale Aussage treffen. In der von vielen Verletzungen geprägten Saison sprangen Spieler der Reserve, wie Stefan Brosch, Luca Schmidpeter und Michael Holzmair mehrfach ein. Darum erwägt er, dem ein oder anderen die Chance zu geben, sich abermals in der Kreisliga zu bewähren.