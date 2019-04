Otterfings Befreiungsschlag

Die Erlösung: Stefan Off (2.v.r.) verwandelte den Elfmeter für den TSV Otterfing (in Schwarz). Die Teamkollegen um Abteilungsleiter Dominik Urban (2.v.l.) gratulieren.

„Das war sich die Mannschaft schuldig“

von Hans-Peter Koller schließen

Es geht doch: Der TSV Otterfing ringt die SF Aying nieder und verlässt die Abstieigsplätze. Mann des Tages war Andreas Eder.

Otterfing – Auch wenn die SF Aying gleich mehrere Antworten am Nordring offenließen, hat sich der TSV Otterfing mit einem 2:0-Heimsieg gegen den Nachbar-Verein aus der Umklammerung des Abstiegs befreit. Vorerst. Nach einer ersten Halbzeit, die auf beiden Seiten zu wünschen übrig ließ, zeigte die Elf von Mike Probst nach dem Seitenwechsel ihre Tugenden: Druck in der Offensive über Laufarbeit und Zweikampfstärke. „Es war nicht nur ein Sieg. Es war ein kollektiver Befreiungsschlag“, sagt Trainer Probst über die Bedeutung der drei Punkte. Aber er fügte auch einen kleinen Seitenhieb hinzu: „Das war sich die Mannschaft schließlich selbst schuldig.“

Die Taktik der Ayinger war schon nach wenigen Minuten zu erkennen. Weite Bälle in die Spitze, in der Hoffnung, dass sich ein Abnehmer findet. Bis zur Pause klappte das aber nur ein einziges Mal, da sowohl die beiden Innenverteidiger Josef Pallauf und Michael Schmiedel als auch Jonas Eder und Paul Behler, die die Viererkette auf den Außenpositionen komplettierten, hellwach waren. Benedikt Wohlschläger nahm in der 42. Minute einen 60-Meterpass ab und zog sofort ab, Otterfings Torhüter Christian Utmälleki aber klärte per Fußabwehr. Die beste Möglichkeit auf die TSV-Führung vergab Jonas Eder (29.), der freistehend aus sechs Metern über den Ball säbelte.

Im zweiten Abschnitt investierten die Platzherren wesentlich mehr Energie, als ihr Gegner. Der Druck auf das Ayinger Tor nahm permanent zu. Simon Eder und sein Cousin Andreas Eder als Doppel-Sechs zu stellen und mit Stefan Ott einen zweiten Stürmer neben Maximilian Dengler aufzubieten, zahlte sich aus. Das befreiende 1:0 (79.) bereitete Andi Eder vor. Er drang in den Strafraum ein, führte quer zur Torlinie den Ball und wurde gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Ott sicher.

Das 2:0 (83.) besorge Andi Eder dann selbst: Ein Hammer aus 30 Metern, der dicht unter dem Querbalken im langen Eck einschlug. Echte Torchancen der Ayinger in der zweiten Halbzeit wurden nicht unterschlagen. Sie waren schlicht nicht vorhanden.

ko

TSV Otterfing – SF Aying 2:0 (0:0)

TSV Otterfing: Utmälleki - J. Eder, Pallauf, Schmiedel, Behler (90. Holzmair) – K. Bichler (82. Bacher), S. Eder, A. Eder, K. Eder - Ott, Dengler (68. Urban). Tore: 1:0 (79./Elfmeter) Ott, 2:0 (83.) A. Eder. Gelbe Karten: S. Eder, Schmiedel, Ott – Budimlic. Schiedsrichter: Hubert Tobies (FC Garmisch-Partenkirchen). Zuschauer: 50.