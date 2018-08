TuS Holzkirchen II muss individuelle Fehler abstellen

Was soll man da machen? TuS-Trainer Alexander Maier haderte in Ohlstadt mit den individuellen Fehlern seiner Spieler.

ASV Antdorf zu Gast

Der TuS Holzkirchen will einen Rumpelstart vermeiden und die Ohlstadt-Klatsche vergessen machen. Zu Gast ist am Sonntag der ASV Antdorf.

Holzkirchen – Während der Woche gab es ordentlich Gesprächsbedarf an der Holzkirchner Haidstraße. Der Grund ist offensichtlich: Die Aufarbeitung der 2:7-Klatsche beim SV Ohlstadt stand auf der vereinsinternen Agenda. „Wir haben natürlich darüber gesprochen und wollen daran arbeiten, dass wir alles, was schlecht war, versuchen abzustellen“, betont TuS-Coach Alexander Maier. Am besten gleich am Sonntag, wenn seine Schützlinge den ASV Antdorf empfangen.

Schlecht war aber beileibe nicht alles am Auftritt im Werdenfelser Land. „Es ist eigentlich unglaublich, wenn man den Spielverlauf sieht, wie krass hoch wir die Partie verloren haben“, meint Maier. Es hätte vornehmlich „an den zahlreichen individuellen Fehlern“ gelegen. Diese gilt es nun endlich zu vermeiden. „Denn wir wollen nicht wieder so einen Rumpelstart hinlegen wie in den vergangenen Jahren“, gibt der 37-jährige Coach zu bedenken.

Um das zu verhindern, könnten am Sonntag zwei Personalien helfen. Lukas Krepek kehrt nach überstandenen Rückenproblemen wieder in die Innenverteidigung zurück. Auch Marco Stadlbauer hat in dieser Woche das Training aufgenommen und könnte durchaus eine Option für die Startelf sein. Dagegen kommt für die beiden Urlaubsrückkehrer Tobias Adam und Armend Sabani ein Einsatz von Anfang an sicherlich noch zu früh. Schlechte Nachrichten gibt es hingegen von Vincent Scheidemann. Der Mittelfeldmotor zog sich beim Aufwärmen in Ohlstadt einen Muskelfaserriss zu. „Er wird etwa zwei Wochen ausfallen.“

Dennoch ist der TuS-Coach im Hinblick auf das zweite Heimspiel der noch jungen Saison optimistisch. „Wir müssen uns auf uns konzentrieren“, sagt er. „Wenn wir unser Leistungsniveau erreichen, brauchen wir keine Angst zu haben.“