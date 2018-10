Unentschieden wäre für Miesbach wie Sieg

Heimspiel gegen Tabellenführer

Der SV Miesbach empfängt am Mittwoch Tabellenführer SV Habach. Ausgerechnet jetzt, drohen Florian Voit und Christian Durm auszufallen.

Miesbach –Der SV Miesbach hat ein schwarzes Wochenende hinter sich. Die Kreisstädter kamen beim Lenggrieser SC mit 1:6 unter die Räder. Zudem wird die Personaldecke wieder dünner. Neben den Langzeitverletzten Christian Altenburg und Felix Scherer fällt nun wohl auch Florian Voit aus. Hinter dem Einsatz von Christian Durm steht ein dickes Fragezeichen.

Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt empfangen die SV-Kicker den Tabellenführer ASV Habach, der sich am Wochenende im Spitzenspiel 3:3 von Brunnthal getrennt hat. Angepfiffen wird die Partie am Mittwoch auf der ASV-Anlage in Miesbach. Die Platzherren sind dabei der klare Außenseiter – schon ein Punkt wäre ein Gewinn. „Wenn wir defensiv so auftreten wie am Wochenende, dann sind wir nicht Kreisliga-tauglich. Wir werden versuchen, hinten sicher zu stehen und wenigstens einen Punkt zu holen“, erklärt SV-Trainer Bernd Weiß. Bei einer neuerlichen Niederlage würde der Druck wieder wachsen. Schließlich stehen die Kreisstädter weiterhin auf dem Relegationsplatz zur Kreisklasse und haben bereits am kommenden Wochenende mit dem TSV Brunnthal das nächste Spitzenteam vor der Brust. Selbstvertrauen in Form eines überraschenden Punktgewinns gegen Habach käme da gerade recht.