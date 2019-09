Kreisliga-Derby: Frust gegen Lust

In der vergangenen Saison gewann der SV Miesbach (in Rot) sein Heimspiel gegen TuS Holzkirchen II mit 2:0. Am Samstag kommt es an der Haidstraße zum Derby.

TuS Holzkirchen II empfängt SV Miesbach

von Markus Eham schließen

Es ist wieder Derby-Zeit in der Kreisliga 1: Der noch sieglose TuS Holzkirchen II empfängt am Samstag den starken SV Miesbach.

Holzkirchen – Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage wohl kaum sein. Wenn am Samstagnachmittag der TuS Holzkirchen II den SV Miesbach zum Landkreis-Derby empfängt, treffen gewissermaßen zwei Extreme der freilich noch jungen Fußball-Kreisliga-Saison aufeinander. Auf der einen Seite die Holzkirchner, die weiterhin auf ihren ersten Sieg warten. Auf der anderen Seite die Miesbacher, die furios in die Spielzeit gestartet sind.

Florian Voit und Josef Sontheim kehren an Haidstraße zurück

„Miesbach hat einige sehr gute Spieler“, sagt TuS-Coach Kemal Kilic. Mit Florian Voit und Josef Sontheim spielten zwei davon schon bei Holzkirchens Erster Mannschaft in der Landes- beziehungsweise Bayernliga. „Wir wollen versuchen, ihnen keine Freiräume zu geben.“ Der 48-Jährige konnte sich davon selbst überzeugen. Schließlich mischte sich der Holzkirchner Coach beim jüngsten 5:3-Erfolg über den SV Uffing unter die Miesbacher Fans. „Das wird sehr schwierig“, sagt Kilic. „Miesbach ist eine „sehr starke Mannschaft.“

Eben jener Auftritt gefiel seinem Trainerkollegen Josef Sontheim nur bedingt. „Bis zur 72. Minute war ich total zufrieden“, meint der SV-Coach. Dann aber hätten seine Schützlinge Uffing unerklärlicherweise wieder ins Spiel kommen lassen. Trotzdem stand für die Miesbacher am Ende ein verdienter 5:3-Sieg zu Buche. Gleichzeitig der vierte Dreier im sechsten Spiel – eine bärenstarke Bilanz.

TuS Holzkirchen II hat nur drei Punkte

Davon ist der TuS Holzkirchen II derzeit weit entfernt. „Wir spielen nur teilweise schlecht“, meint Kilic. Er sehe sein Team – trotz nur drei magerer Pünktchen – auf dem richtigen Weg. Doch genau diese Schwächephasen sind es, welche die Holzkirchner derzeit offensichtlich Spieltag um Spieltag um den verdienten Lohn bringen. „Ich glaube, dass wir manchmal zu hektisch agieren“, sagt Kilic. Zuletzt in Polling lag seine Truppe ganze drei Mal in Führung, musste sich jedoch am Ende mit einem 3:3-Unentschieden begnügen. Der erhoffte Befreiungsschlag blieb erneut aus.

Den Holzkirchner Fehlstart will Miesbachs Sontheim freilich nicht überbewerten. „Das ist sicherlich keine schlechte Mannschaft“, betont er. Es zeige vielmehr, wie eng es in der Kreisliga 1 zuginge. „Ich denke trotzdem, dass wir die stärkere Mannschaft sind. Wir wollen die drei Punkte holen, um uns oben festzusetzen.“ Dabei können die Miesbacher personell aus dem Vollen schöpfen. Bedeutet: Große Änderungen in der Startelf sind nicht zu erwarten.

Ganz anders stellt sich die Lage bei der Landesliga-Reserve dar. Kapitän Vincent Scheidemann weilt immer noch im Urlaub. Gleiches gilt für Tobias Adam und Florian Mayer. Ob der zuletzt erkrankte, so wichtige Holzkirchner Angreifer Drilon Shukaj wieder mitwirken kann, dürfte sich dagegen erst unmittelbar vor dem Anpfiff entscheiden. „Wir haben einen breiten Kader zur Verfügung, sonst hätten wir ein größeres Problem“, meint Kilic. „Trotzdem gehen wir in die Partie mit dem Ziel, Punkte zu holen.“

meh