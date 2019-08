SV Miesbach weist TSV Murnau in Schranken

Gelungener Saisonstart

von Thomas Spiesl schließen

Der SV Miesbach überzeugt zum Auftakt der neuen Kreisliga-Saison. Ein Traumtor von Michael Probst bringt Entscheidung gegen den TSV Murnau.

Miesbach – Viel besser hätte der Auftakt zur neuen Kreisliga-Saison für die SV Miesbach nicht ausfallen können. Die Mannschaft von Trainer Sepp Sontheim gewann ihr Heimspiel gegen den TSV Murnau klar mit 4:1 und wies dabei einen starken Gegner in die Schranken. „Ich bin mit jedem einzelnen Spieler sehr zufrieden“, sagt Sontheim. „Alle haben an einem Strang gezogen.“

SV Miesbach tut sich zu Beginn schwer

Dabei hatte es zu Beginn des Spiels aus Miesbacher Sicht noch gar nicht gut ausgesehen. Die Murnauer legten mächtig los und machten von der ersten Minute an Druck. Den SV-Kickern gelang es in der ersten Viertelstunde kaum sich befreien, sie blieben aber mit Glück und Geschick ohne Gegentreffer. Dann kamen die Miesbacher besser in die Begegnung und trafen mit ihrem ersten Torschuss zum 1:0. Josef Sontheim spielte im Zentrum Tachsin Chraloglu frei, der zur Führung für die Gastgeber vollstreckte.

„In der ersten Halbzeit haben wir aus drei Chancen zwei Tore gemacht“, berichtet Coach Sontheim. Der zweite Treffer war fast eine Kopie des 1:0. Wieder wurde Chraloglu in der Mitte freigespielt und traf von der Strafraumgrenze aus zum 2:0. Mit dieser Führung im Rücken ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel klappt Miesbachs Umschaltspiel

Auch nach dem Seitenwechsel klappte das Umschaltspiel der Kreisstädter gut. Dennoch wurde es noch einmal spannend, als eine der wenigen Nachlässigkeiten in der Defensive von den Murnauern mit dem 2:1 bestraft wurde. Der SV hatte gerade die Großchance zum 3:0 ausgelassen und lief in einen Konter.

Doch eine Viertelstunde vor dem Ende war die Partie endgültig entschieden: Michael Probst fasste sich im Mittelfeld ein Herz und zog aus etwa 35 Metern einfach mal ab. „Der Ball ist wie an einer Schnur gezogen im Kreuzeck eingeschlagen, da hat der Torwart gar nicht mehr reagiert“, sagt Trainer Sontheim. Im Anschluss war Keeper Tobias Magritsch bei einem Kopfball der Gäste mit einer Glanzparade zur Stelle und verhinderte so, dass Murnau noch einmal zurück in die Begegnung fanden.

Anschließend scheiterte der eingewechselte Maxi Kutzner zwei Mal in aussichtsreicher Position. Den Schlusspunkt setzte Josef Sontheim bei einem Alleingang. „Der Sieg ist vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen“, meint der SV-Trainer. „Es war jedenfalls eine sehr gute Leistung der ganzen Mannschaft gegen einen starken Gegner.“

ts

SV Miesbach – TSV Murnau 4:1 (2:0)

SV Miesbach: T. Magritsch – D. Magritsch, Altenburg, Pindado, Probst – Weber, Scherer, Sontheim, Volk (86. Voit) – Chraloglu (88. Nettuno), Ulu (72. Kutzner). Tore: 1:0 (16.) Chraloglu, 2:0 (31.) Chraloglu, 2:1 (58.) Buchner, 3:1 (72.) Probst, 4:1 (85.) Sontheim. Gelbe Karten: Scherer, Volk, Ulu – M. Diemb, Giglberger, K. Diemb. Schiedsrichter: Valentin Hägl (SV Polling). Zuschauer: 150.