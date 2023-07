SV Miesbach ist das fairste Kreisliga-Team

Lob für Miesbacher Fairness: Spielleiter Heinz Eckl (l.) und Schiedsrichter-Obmann Thomas Sonnleitner (r.) mit SV-Abteilungsleiter Fredl Hollmann. © privat

Bei der Kreisliga-Tagung wurde der SV Miesbach als fairstes Team ausgezeichnet. Die Meisterrunde 2023/24 wird im Dreier-Gespann gepfiffen.

Miesbach – Mehr kritische Worte als gewohnt gab es bei der jüngst abgehaltenen Kreisliga-Tagung der Gruppe West im Kreis Zugspitze, zu der die drei Kreisligisten SG Hausham, SV Miesbach und FC Real Kreuth gehören. Bei der Tagung in Raisting entschuldigte sich Kreis-Spielleiter Heinz Eckl für die später als gewohnt veröffentlichten Spielpläne, was am Verzug bei den Bezirksliga-Spielplänen lag.

Da die Papier-Spielerpässe zur neuen Saison abgeschafft werden (wir berichteten), mahnte Eckl die Vereine, rechtzeitig aktuelle Spielerbilder ins BFV-Portal hochzuladen und keinesfalls aktive Spieler oder Trainer als Ordnungsdienst zu hinterlegen, was mit einer Geldstrafe geahndet wird. Abgeschafft wurde auch die Regelung, dass A-Jugend-Spieler nur ein Spiel pro Tag absolvieren dürfen. „Ab 1. August darf jeder mit 18 Jahren so lange und so oft spielen, wie er möchte“, erklärte Eckl. Die Sperren für zweite Mannschaften nach einem Einsatz in der ersten Mannschaft bleiben hingegen bestehen und gelten auch für Kicker aus den Nachwuchsteams. Die Gesamtzahl der Mannschaften ist rückläufig und nahm in den letzten 13 Jahren von 399 auf 343 ab. Dafür gibt es deutlich mehr Spielgemeinschaften, in den letzten zehn Jahren wurden aus zwei SGs inzwischen 44.

Außerordentliches Lob erntete der SV Miesbach, der von Schiedsrichter-Obmann Thomas Sonnleitner als fairste Mannschaft der Kreisliga im Kreis Zugspitze ausgezeichnet wurde. In 30 Ligaspielen kassierten die Kreisstädter lediglich 30 Gelbe Karten und drei Zeitstrafen. Als Auszeichnung bekam SV-Abteilungsleiter Fredl Hollmann von Sonnleitner einen Spielball überreicht. „Das haben die Jungs schon in ihrer DNA verankert, sie waren schon in den letzten Jahren immer bei den fairsten Mannschaften dabei“, erklärte SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Auch wenn ich mir manchmal einen Spieler wünschen würde, der auch mal laut wird. Aber das hat ja nichts mit unfair zu tun. Wir haben auf und neben dem Feld ein gutes Verhältnis mit den Schiedsrichtern und das honorieren diese auch. Deshalb nehmen wir die Auszeichnung gerne mit.“

Sonnleitners Vorschlag, die Spiele der Kreisliga-Aufstiegsrunde im Frühjahr 2024 von einem Gespann mit drei neutralen Schiedsrichtern leiten zu lassen, wurde bei nur einer Gegenstimme angenommen. Positiv ausgewirkt hat sich laut Sonnleitner die Einführung der Zeitstrafe, wodurch die Anzahl der Karten zurückging. „Davon profitieren die Vereine“, erklärte der Schiedsrichter-Chef.

Wenig Anlass zur Freude hatte hingegen Thomas Schumann vom Kreis-Sportgericht. Die Zahl der Fälle stieg von 702 auf 741, die Nichtantritte erreichten mit 206 einen unerfreulichen Höchststand. „Erschreckend sind auch die 55 Vergehen gegen Schiedsrichter“, erklärte Schumann.

Über die Zukunft des aktuellen Spielmodells mit kleineren Gruppen sowie Auf- und Abstiegsrunden, das über zwei Jahre als Pilotprojekt getestet wird, entscheiden die Vereine in einer Abstimmung im Februar des nächsten Jahres. „Offene Kritik am neuen Modell zu üben ist in Ordnung. Aber gezielt nur Negatives zu verbreiten, geht nicht. Da hört der Spaß auf“, ärgerte sich Eckl. Eine Rückkehr zum alten System erscheint dennoch sehr wahrscheinlich, auch im Landkreis hatten die Vereinsvertreter aus allen Spielklassen immer wieder Kritik am neuen Modus geübt.