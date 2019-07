Die neue Flexibilität beim TuS Holzkirchen

Der TuS Holzkirchen (in Weiß) will den zweiten Saisonsieg in der Landesliga einfahren.

Zweites Heimspiel in der Landesliga

von Hans Spiegler

Es geht Schlag auf Schlag beim TuS Holzkirchen: Nach dem Sieg am Mittwoch in Rosenheim, ist am Sonntag der TSV Ampfing zu Gast.

Holzkirchen – Es ist erstaunlich, wie schnell sich Eigenschaften eines Fußball-Kaders ändern können. Zugegeben: Die Saison ist viel zu jung, um schon Urteile über Mannschaften zu fällen. Dennoch hat es beim TuS Holzkirchen nach den ersten beiden Landesliga-Partien den Anschein, als hätten Sportlicher Leiter Jozo Ereiz und Trainer Jens Eckl im Vergleich zur vergangenen Saison, alle Spielertypen gefunden, die eine charakterstarke Truppe benötigt. Dies zumindest betonen Spieler und Trainer immer wieder, wenngleich dies erst zu beweisen sein wird, wenn es weniger gut läuft.

Auch die Dichte des Kaders scheint enorm verbessert – vor dem Duell am Sonntag gegen den TSV Ampfing wird das einmal mehr deutlich. „Wir können beinahe jeden Spieler ersetzen und haben einen gesunden Konkurrenzkampf. Das ist einer unserer großen Vorteile“, erklärt Trainer Jens Eckl. War gegen den TSV Grünwald noch Aron Mättig der Partner an der Seite von Innenverteidiger Lars Doppler, durfte gegen Rosenheim Alexander Zetterer ran, löste seine Aufgabe souverän und hat beste Chancen auch gegen den Ampfing in der Startelf zu stehen.

TuS Holzkirchen muss auf Mathias Gerg verzichten

Auf der linken defensiven Außenbahn startete Dominic Baumann für Sahin Bahadir, auf dem rechten Flügel Anton Bauer für Christopher Korkor, und zur Halbzeit konnte Eckl auf dem linken Flügel sogar noch Basti Hahn bringen – für Ereiz der beste Spieler der Landesliga. Andreas Maurer, der immer noch damit kämpf, t komplett fit zu werden, fehlt hier noch in der Aufzählung, genauso wie U19-Spieler Lukas Piendl und Neuzugang Oschmir Amidou, die beide jederzeit als Außenverteidiger spielen können.

Gegen die Ampfinger gilt es nun Mathias Gerg zu ersetzen. Der neue Rechtsverteidiger vom Lenggrieser SC hat sich in den Urlaub verabschiedet. „Den hat er sich redlich verdient“, sagt Eckl. „Natürlich werden wir ihn schmerzlich vermissen, aber dafür haben wir den breiten Kader.“ Gerg ist mit Daniel Höpfinger und Sean Erten der Neuzugang dar, der am meisten eingeschlagen hat.

Taktische Herausforderung für TuS Holzkirchen

Trotz all den guten Neuigkeiten will der Coach der Holzkirchner nichts davon wissen, in Euphorie zu verfallen. Mit dem TSV Ampfing warte ein giftiger Gegner, der auch den ersten Sieg dieser Spielzeit einfahren will. „Ihr Trainer (Jochen Reil, Anmerk. d. Red.) beherrscht die Kunst, seine Spieler bis auf die Haarspitzen zu motivieren – das haben mir schon Viele bestätigt.“ Der Aufsteiger fordert Eckl auch in taktischer Hinsicht heraus: „Ich weiß nicht, ob sie eher defensiv agieren oder zeitweise doch vorne draufschieben. Aber wir werden einen Plan haben.“ Egal welchen Plan er sich ausdenken wird: Zahlreiche Optionen und Aufstellungsvarianten stehen dem 41-Jährigen ja zur Verfügung.

Zum Spiel

Sonntag, 21. Juli, 15 Uhr Stadion an der Haidstraße.

Voraussichtliche Aufstellung: Zeisel – Baumann, Zetterer, Doppler, S. Bahadir – Höpfinger, B. Bahadir, Hahn, Korkor – Erten, Bauer. Auf der Bank: Grünewald, Amidou, Mättig, Piendl, Gulielmo, Frei, Grbic, Böttcher. Schiedsrichter: Abdullah Carman (TSV Hollenbach).