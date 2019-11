Grünwald zu robust für jungen TuS

Ereiz hadert mit seiner jungen Mannschaft

von Hans Spiegler schließen

Der TuS Holzkirchen rückt den Abstiegsplätzen wieder näher. Beim TSV Grünwald war für die junge Mannschaft nichts zu holen.

Grünwald – Schon die Vorzeichen standen nicht gut für den Rückrundenstart des TuS Holzkirchen: Haufenweise Stammspieler – inklusive Kapitän Lars Doppler und Mittelfeld-Säule Beni Gulielmo – fielen für die Partie beim TSV Grünwald aus und die leise Vorahnung bestätigte sich dann auch auf dem Platz. Mit 0:1 ging die Mannschaft von Jozo Ereiz als Verlierer vom Platz und verkleinert dadurch den Abstand auf den ersten Relegationsplatz wieder auf nur drei Punkte – Ereiz bemängelte anschließend allem voran die fehlende Robustheit seiner Elf.

„Wir haben wirklich einen schlechten Tag erwischt und Grünwald war am Ende der verdiente Sieger“, erklärt der Trainer der Holzkirchner. „Sie waren von Anfang an bissiger.“ Wie berichtet kam zum großen TuS-Lazarett auch noch Neu-Linksverteidiger Luka Zebec dazu, der zwar nicht verletzt ist, aber über den Feiertag in seine kroatische Heimat reiste. Infolgedessen durfte – oder besser gesagt musste – Christopher Korkor zurück auf seine gelernte Position – bisher glänzte der 24- Jährige in seiner neuen offensiveren Rolle vor allem als Vorlagengeber (bereits zehn Assists). „Koko hat das schon in Wolfratshausen und auch bei uns gespielt, aber halt länger nicht mehr“, sagt Ereiz. „Wir mussten irgendwie improvisieren.“

Wohl auch wegen der vielen Umstellungen war der TSV Grünwald vom Start weg die bestimmende Mannschaft: Bereits nach knapp 20 Minuten platzierte Sebastian Koch die Kugel am Pfosten der Gäste und die Führung war eine Frage der Zeit. Diese kam schließlich in der 39. Minute, als der TuS den Ball in der eigenen Hälfte verlor, dieser Alexander Zetterer versprang und TSV Top-Stürmer Maximilian Stapf alleine vor Beni Zeisel nur noch einschieben musste. „Das war eine Verkettung grober Fehler, die mit dem Stellungsfehler von Koko begann“, analysiert der TuS-Coach. „Da sieht man, dass er sich an diese Position erst wieder gewöhnen musste.“

TuS vergibt große Ausgleichschance leichtfertig

Auch im zweiten Durchgang tat sich das Gästeteam sichtlich schwer einen gewissen Spielrhythmus zu entwickeln. Längere Ballstafetten blieben aus und Grünwald verstand es, klug und intensiv zu verteidigen. Die beste Gelegenheit, die sich für den Bayernliga-Absteiger ergab, ereignete sich Mitte der zweiten Halbzeit: Sean Erten entwischte auf seiner linken Seite einmal den Verteidigern und legte quer auf Toni Bauer. Dieser verpasste jedoch den Moment, um entweder selbst abzuschließen oder auf Daniel Höpfinger weiterzuleiten, sodass der Schuss des 19- Jährigen zu blocken war.

Letztlich fand Holzkirchen bis zum Abpfiff keine weiteren Mittel, Grünwald in Verlegenheit zu bringen, wofür Ereiz eine klare Erklärung hat: „Wir haben Probleme gegen Mannschaften, die über Erfahrung und körperliche Präsenz kommen. Bei uns gibt es noch zu viele Spieler, die noch eher jugendlich und körperlich schwach spielen – das müssen wir verbessern.“