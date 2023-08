TuS Holzkirchen will keine Abkehr vom aktiven Spielstil

Viele Grün-Weiße, aber keiner richtig dran am Gegner: Das Kopfballspiel bei Standardsituationen gehört – wie hier beim Gegentor zum 1:3 Endstand gegen den FC SF Schwaig – zu den Holzkirchner Problemzonen. © THOMAS Plettenberg

In den ersten drei Spielen hat der TuS Holzkirchen acht Gegentore kassiert. Trotzdem will die Mannschaft von Trainer Sven Teichmann auch in der Partie gegen die SB Chiemgau Traunstein an der Philosophie festhalten.

Holzkirchen – Ohne Übertreibung dürfte es ein gebrauchter Sonntagnachmittag für den TuS Holzkirchen gewesen sein. 3:1 waren die Grün-Weißen – nach einem überaus ordentlichen Auftritt in Unterföhring – scheinbar souverän vorne, am Ende verloren sie noch mit 3:4. „Wir hatten am Dienstag eine lange Video-Analyse“, verrät TuS-Coach Sven Teichmann. „Dadurch haben wir weniger trainiert und das war auch einmal gut.“

Am Samstag um 14 Uhr wartet an der heimischen Haidstraße mit dem SB Chiemgau Traunstein die nächste schwere Aufgabe. An den kommenden Gegner denken die Holzkirchner bislang aber relativ wenig. Vielmehr sind die TuS-Kicker mit sich selbst beschäftigt. Zwei Niederlagen in Folge und vor allem eben das Spiel vom Sonntag hängt den Holzkirchnern noch in den Gliedern. Ein sicherer Vorsprung zu Beginn der zweiten Halbzeit – und am Ende steht man mit null Punkten da.

Es erinnert ein wenig an die vergangene Saison, als den Grün-Weißen in der Schlussphase beinahe schon regelmäßig die Körner fehlten, um ein Resultat über die Runden zu bringen. „Ich denke schon, dass es auch eine mentale Geschichte ist“, meint Teichmann. „Wir kriegen immer wieder Nackenschläge im Spiel und müssen lernen, gegen diese Widerstände anzukämpfen.“ An seiner offensiven Ausrichtung mit einem laufintensiven und hohen Pressing will der TuS-Coach aber zunächst festhalten. „Die Gegentore passieren hauptsächlich durch klare individuelle Fehler und dann, wenn wir nicht richtig anlaufen“, betont Teichmann. Daran habe man insbesondere in der Trainingswoche gearbeitet: An der richtigen Zweikampfführung. Ein weiteres Problem: das Kopfballspiel, speziell bei Standardsituationen. „Wir verteidigen das wie eine Schülermannschaft“, ärgert sich Teichmann. Seine Defensivakteure hätten oftmals keinen Körperkontakt zum gegnerischen Stürmer. „Wir brauchen das Kopfballduell nicht zwingend gewinnen, aber wir müssen den Angreifer so stören, dass er nicht gut zum Kopfball kommt.“ Daran wolle seine Truppe dringend arbeiten. Acht Gegentore aus drei Spielen seien schließlich deutlich zu viel.

Was die Partie am Samstag angeht, dürfte die Aufgabe nicht leichter werden. Innenverteidiger Alexander Zetterer ist nach seiner roten Karte gesperrt. Lukas Krepek, der zuletzt auf der Sechs agierte, dürfte wohl wieder in die Abwehr zurückkehren. Zudem weilt Drilon Shukaj nach wie vor im Urlaub. Zwar konnte der angeschlagene Christopher Schröter wieder trainieren, ob es aber für einen Einsatz von Beginn an reicht, ist mehr als fraglich. Auch Franz Mittermaier und Max Angermeier sind wieder im Training, die Startelf dürfte aber auch hier zu früh kommen. „Wir wollen zu letzter Woche etwas ändern“, deutet Teichmann an. Mehr verrät er nicht. Es müssten andere Spieler zeigen, dass sie in die Bresche springen können.

Derweil ist der Respekt vor Traunstein groß. „Sie sind fußballerisch richtig gut und gehören für mich zu den Aufstiegsfavoriten“, glaubt Teichmann. Ein Grund mehr für seine Mannschaft, wieder eine stabilere Defensiv-Leistung an den Tag zu legen.

TuS Holzkirchen – SB Chiemgau Traunstein

Samstag, 14 Uhr, Sportplatz an der Haidstraße

Es fehlen: Zetterer, Burkic (beide gesperrt), Shukaj.