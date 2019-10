SG Hausham geht ohne Angst ins Pokal-Halbfinale

Im Viertelfinale hat sich die SG Hausham (in Rot) gegen den Lenggrieser SC durchgesetzt.

1. FC Penzberg zu Gast

von Hans-Peter Koller

Fußballfans aufgepasst: Die SG Hausham braucht am Mittwochabend Eure Unterstützung. Im Pokal-Halbfinale ist der 1. FC Penzberg zu Gast.

Hausham – Der TSV 1860 München bei einem Pflichtspiel auf der Zentralen Sportanlage zu Gast? Gar nicht so abwegig. Hat es doch die SG Hausham als Gruppensieger des Zugspitzbereichs Ost in das Halbfinale des Toto-Pokals geschafft. Gelingt am Mittwochabend (19 Uhr) ein Heimsieg gegen den 1. FC Penzberg, dem Gewinner im Bereich Mitte, stehen die Knappen im Endspiel. Hier wartet dann im Frühjahr mit dem SC Weßling ein Kreisklassist.

SG Hausham hat mehr als Außenseiterchancen

„Jetzt sind wir schon weit gekommen. Jetzt wollen wir alles mitnehmen“, erklärt SG-Vize-Spartenleiter Florian Fink. Respekt haben die Knappen schon vor dem Zweiten der Bezirksliga Süd. Angst aber nicht. Wer im Viertelfinale dem Lenggrieser SC, dem aktuellen Spitzenreiter der Kreisliga 1, einen 3:0-Sieg abbringt, kann sich auch Außenseiterchancen gegen eine Spitzenmannschaft aus der Bezirksliga ausrechnen.

Es ist gut möglich, dass Haushams Trainer Stephan Leitner Carsten „Lars“ Wolfes zwischen die Pfosten stellt. Der 53-Jährige hielt die SG mit drei gehaltenen Elfmetern in der Gruppen-Vorschlussrunde des Bereichs Ost gegen den TSV Weyarn im Rennen. Nach 90 Minuten stand es hier 2:2. In der folgenden Partie eliminierte die SG dann den Lenggrieser SC.

Felix Baumgartner fehlt SG Hausham

Trainer Leitner muss gegen den Bezirksligisten allerdings auf ein paar Spieler verzichten. Felix Baumgartner verletzte sich im Kreisklassenspiel beim SC Gaißach, und Niklas Steiger ist durch eine Zerrung gehandicapt. „Wir hoffen schon auf Unterstützung durch Fans aus der Region“, sagt Fink. „Und wollen ihnen dies mit einer starken Leistung danken.“

Zum Spiel

Toto-Pokal Halbfinale: SG Hausham – 1. PC Penzberg, Mittwoch, 19 Uhr, Zentrale Sportanlage Hausham.