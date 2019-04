FC Real Kreuth braucht einen Befreiungsschlag

Der FC Real Kreuth (in Weiß) muss punkten, um nicht weiter abzurutschen.

Gegen den TSV Murnau unter Zugzwang

von Sofia Eham schließen

Seit der Winterpause läuft es beim FC Real Kreuth nicht so recht. Aus den vier bisher absolvierten Spielen holte die Mannschaft um Trainer Bernhard Gruber nur einen einzigen Punkt – und muss sich nun plötzlich in der Tabelle anders orientieren.

Statt nach oben richtet sich nun der Blick nach unten. Das Ziel ist nicht mehr, in die Spitzenregion vorzustoßen, sondern nicht noch weiter abzurutschen. Das kommende Heimspiel am Samstag gegen den TSV Murnau könnte ein richtungsweisendes Schlüsselspiel werden.

Denn der TSV Murnau ist Kreuths Tabellennachbar – mit einem Punkt Vorsprung liegen die Gäste auf dem sechsten Platz. „Eine von den beiden Mannschaften könnte sich mit dem Sieg Luft nach unten verschaffen“, sagt Gruber. „Dementsprechend denke ich auch, dass das Spiel sein wird.“ Kämpferisch und voller Einsatz also von beiden Seiten.

Denn gerade das Ziel, sich Luft nach unten zu verschaffen, haben beide Teams am vergangenen Spieltag verpasst. Murnau spielte gegen die abstiegsgefährdeten SF Aying nur 1:1. Kreuth enttäuschte dagegen mit einer 0:1-Niederlage in Miesbach. „Wir haben zuletzt schlecht gespielt und keine Laufbereitschaft gezeigt“, resümiert Gruber. Deshalb wurde unter der Woche auch das Gespräch zur Mannschaft gesucht und verdeutlicht, „dass wir das Ganze schon ernst nehmen müssen“, berichtet Gruber. „Gerade in Hinblick darauf, ein weiteres Abrutschen zu verhindern.“

Nach unten, auf die Relegationsplätze, fehlen Kreuth nämlich plötzlich nur noch fünf Punkte. Mit einem Sieg an diesem Wochenende, an dem Gruber mit Ausnahme der Langzeitverletzten aus den Vollen schöpfen kann, wäre wieder ein Polster vorhanden. Schafft der FC Real Kreuth aber auch im fünften Spiel nicht den ersten Sieg im Kreisligajahr 2019, rückt die Zone der Abstiegsgefahr immer näher.

seh