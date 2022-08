Gegentor-Festivals und Premierensieg in den A-Klassen

Intensiver Zweikampf: Gian-Luca Morena (M., Miesbach) gegen Matthias Fichtner (Wörnsmühl). © CS

Tore satt bekamen die Zuschauer in den A-Klassenspielen mit Beteiligung aus dem Landkreis Miesbach zu sehen.

Landkreis – In der A-Klassen hagelt es jeweils sieben Gegentore für die Mannschaften aus dem Tegernseer Tal und beim SC Wörnsmühl trifft Torwart Thomas Schönauer. Auch Hartpenning kommt unter die Räder.

Gruppe 12

SG Baiernrain/Dietramsz. – TSV Hartpenning 6:0 (5:0)

Tore: 1:0/2:0 Portenlänger (3./5.), 3:0 P. Kanzler (10.), 4:0 G. Kanzler (13.), 5:0 Kirmair (25.), 6:0 Bernlochner (80.).

Eigentlich gibt es gar nicht so viel zu sagen für Hartpennings Trainer Werner Klinke nach der deftigen 0:6-Niederlage. „Das war ein richtig schlechtes Spiel von uns“, sagt Klinke, dessen Mannschaft gerade in der Anfangsphase nicht mithalten konnte. „Wir sind überrannt worden.“ Und so stand es nach nur 13 Minuten schon 4:0 für die Hausherren. Nach dem Seitenwechsel nahm die SG etwas raus, so konnte Hartpenning besser mithalten, musste aber dennoch das halbe Dutzend hinnehmen.

Gruppe 13

SG Tegernseer Tal – SG Gaißach/Wack. 2:7 (1:1)

Tore: 1:0 Höß (3.), 1.1 Angermeier (16./FE), 1:2 Beutelrock (46.), 1:3 Lugmair (52.), 1:4 Hammerl (54.), 1:5/1:6/1:7 Angermeier (58./60./77./FE), 2:7 Nisavic (81.).

Gelb-Rot: Koopmann (SGTT/88./wdh. Foulspiel).

Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Die SG Tegernseer Tal wurde gnadenlos für die eigenen Fehler bestraft. Gleichzeitig hadert Trainer Björn Burhenne mit der Leistung des Schiedsrichters. Dennoch gesteht er ein: „Wir haben verdient verloren, daran war der Schiedsrichter nicht schuld.“ Zwar ging die Tal-SG früh in Führung, kassierte aber vor allem in der Anfangsphase der zweiten Hälfte die Gegentore. „Der Gegner war besser, aber wir haben es nicht ganz so schlecht gemacht“, findet Burhenne, für den das Aufstiegsrennen nun erledigt ist.

FC Real Kreuth II – SV Sachsenkam 1:7 (1:3)

Tore: 0:1 A. Kappelsberger (7.), 1:1 Samoila (11.), 1:2 F. Kappelsberger (15.), 1:3 Kröll (18.), 1:4 Brayshaw (52.), 1:5/1:6 Reiter (58./70.), 1:7 Maurer (85./ET).

Das 1:7 gegen Sachsenkam sei um einige Tore zu hoch ausgefallen, findet FC-Trainer Franz Breunig. „Wir haben eine ganz ordentliche Partie gemacht.“ Doch gerade im zweiten Durchgang leisteten sich die Kreuther zu viele Fehler und luden die Sachsenkamer zum Toreschießen ein. „Das war ein wirklich guter Gegner, gegen den wir zu wenig aggressiv agierten.“ Den Ehrentreffer erzielte Dan Petru Samoila.

Gruppe 14

SV Miesbach II – SC Wörnsmühl 2:2 (2:1)

Tore: 1:0 Morena (1.), 1:1 Schmid (8.), 2:1 Feicht (10.), 2:2 Schönauer (90.+2).

In der Nachspielzeit erzielte Wörnsmühls Torhüter Thomas Schönauer den Ausgleich gegen Miesbach. Dennoch spricht SCW-Coach Klaus Wörndl von zwei verlorenen Punkten. „Miesbach hat mit richtig Druck angefangen“, sagt Wörndl. Schon in der ersten Minute traf Gian-Luca Morena für die Kreisstädter. Sebastian Feicht stellte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich den alten Abstand wieder her. In der Folge übernahm Wörnsmühl die Kontrolle. „Wir hätten mit Kontern das 3:1 machen müssen“, hadert Miesbachs Trainer Christian Pralas.

TSV Schliersee – SV Parsberg 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Haringer (71.), 2:0 Jähne (78.).

Der TSV Schliersee ist seiner leichten Favoritenrolle gerecht geworden. Doch gerade in der ersten Hälfte boten beide Teams wenig. „Kaum Torraumszenen oder mal anständige Angriffe“, berichtet Abteilungsleiter Patrick Quinz, dessen Gegenüber Michael Ohneberg sagt: „Die beste Aktion in der ersten Halbzeit war der Schlusspfiff.“ Nach dem Seitenwechsel waren es die Schlierseer, die mehr Druck nach vorne entwickelten und ihre Chancen in Tore ummünzten. „In der zweiten Halbzeit haben wir den Schalter umgelegt“, meint Quinz.

SF Fischbachau – SC Wall 0:0

Ein torloses Remis der besseren Sorte haben die Zuschauer in Fischbachau zu sehen bekommen. „Das war ein extrem gutes A-Klassenspiel“, findet SF-Coach Thomas Gschwendtner. Ein „leistungsgerechtes“ Unentschieden mit „viel Kampf im Mittelfeld gegen einen körperlich robusten Gegner“ hat Walls Trainer Michael Niederlöhner gesehen. Die beste Möglichkeit hatten die Hausherren in der ersten Minute, der Innenpfosten verhinderte die frühe Führung. Kurz vor Schluss zielte Walls Denis Katic zu ungenau.

Türk Spor Hausham – DJK Darching II 4:1 (2:1)

Tore: 1:0 Ugur (3.), 1:1 Adelsberger (34.), 2:1/3:1/4:1 Stuck (40./52./59.).

Türk Spor Hausham hat den ersten Sieg eingefahren. Mit einem 4:1 gegen die noch punktlose Darchinger Reserve. Ein deutliches Ergebnis. Mit der Leistung seiner Mannschaft ist DJK-Trainer Andreas Hallmannsecker dennoch zufrieden. „Wir waren eh schon dezimiert und mussten in der Halbzeit verletzungsbedingt wechseln“, erzählt er. „Ich bin stolz auf die Truppe, weil die jungen Spieler ihre Aufgabe ganz gut gemacht haben.“ Dennoch war es der Haushamer Andreas Stuck, der mit drei Toren für den Sieg von Türk Spor sorgte. Nach der frühen Führung der Hausherren glichen die Darchinger zunächst aus. „Wir hatten die Chance auf das 2:1 und im Gegenzug kassieren wir das 1:2“, sagt Hallmannsecker. emi