Gelungenes Debüt: TuS Holzkirchen II siegt mit neuem Trainer Alexander Maier gegen den SV Ohlstadt mit 4:0

Stark am Ball präsentierte sich der TuS Holzkirchen II beim 4:0-Erfolg gegen den SV Ohlstadt. © Steffen Gerber

Am Sonntagnachmittag um 15.55 Uhr war die Freude groß im Holzkirchner Lager. Und das gleich in doppelter Hinsicht.

Einerseits besiegten die Grün-Weißen den SV Ohlstadt klar und deutlich mit 4:0 und bescherten damit ihrem Interimscoach Alexander Maier ein perfektes Debüt. Andererseits machten die TuS-Kicker aber durch diesen Dreier einen riesengroßen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

„Es war eine super geschlossene Mannschaftsleistung“, betont TuS-Coach Maier. „Wir haben den Sieg sicherlich verdient.“ Dabei sah es in der Anfangsphase so gar nicht nach diesem klaren Erfolg aus. Der Grund: Der SV Ohlstadt setzte die Holzkirchner mittels einiger gefährlicher Standardsituationen massiv unter Druck. Die TuS-Kicker hielten dem aber stand und kamen nach diesen schweren Anfangsminuten besser ins Spiel. Und belohnten sich zudem prompt: Holzkirchens Felix Höger setzte sich über die Seite gleich gegen zwei Gegenspieler und legte anschließend quer in die Mitte auf Mitspieler Riccardo Ferraro. Der TuS-Angreifer schlenzte das Leder dann sehenswert aus rund 16 Metern in die lange Ecke zur 1:0-Führung nach einer Viertelstunde.

„Wir hatten in dieser Phase eine gute Spielkontrolle“, meint Maier. Eben diese Kontrolle wurde dann erst nach rund 30 Minuten gestört. Der Grund: Innenverteidiger Furkan Yavuz musste mit schmerzverzerrtem Gesicht runter, und Höger rückte in die Abwehrzentrale. „Dann haben wir die Kontrolle verloren, und es entwickelte sich kein guter Fußball“, sagt Maier. Dennoch retteten die Grün-Weißen die knappe Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste dem TuS zur Hilfe. Denn in der 54. Minute erkämpfte sich Holzkirchens Pirmin Lindner den Ball vom verdutzten Ohlstädter Keeper und schob ins leere Tor ein. Zwar wollte Ohlstadts Florian Weber noch auf der Linie klären, doch sein Versuch landete im eigenen Netz.

Als dann TuS-Kicker Raphael Blaschke nach einem wunderbaren Konter rund 20 Minuten vor dem Ende auf 3:0 erhöhte, bedeutete das zugleich eine Vorentscheidung. Youngster Lukas Neuhauser machte mit seinem Treffer zum 4:0 in der Schlussphase dann alles klar. „Am Ende war der Sieg vielleicht etwas hoch“, sagt Maier. „Aber für unsere Situation war das eine sehr gute Leistung.“

TuS Holzkirchen II – SV Ohlstadt 4:0 (1:0)

TuS Holzkirchen II: Grünewald – Hummelsberger, Yavuz (33. Ferkau), Krepek, Höger – Feldbrach (60. Blaschke), Glatz, Ledermann, Lindner (81. Neuhauser) – Ferraro, Shukaj.

Tore: 1:0 Ferraro (15.), 2:0 Weber (54./ET), 3:0 Blaschke (68.), 4:0 Neuhauser (84.).

Gelbe Karten: Feldbrach, Ledermann – Weber, Thümmler.

Schiedsrichter: Deniz Ciftci.

Zuschauer: 25.